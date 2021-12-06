لتغطية مخاطر فقد الدخل للسائقين .. «أليانز للتأمين» تعقد شراكة مع أوبر في 23 دولة

وأكدت مجموعة أليانز للتأمين أنه تم تصميم برنامج حماية الشريك ، الذي تم تقديمه لتلبية احتياجات السائقين والناقلات المستقلين الذين يستخدمون تطبيق أوبر

أعلنت شركتا “أليانز للتأمين” و “أوبر” عن شراكة ستوفر بموجبها أليانز الحماية والأمن للسائقين المستقلين وشركات التوصيل الذين يتشاركون مع “أوبر” في 23 دولة أوروبية اعتبارًا من 1 يناير 2022، وكشفت المجموعة الألمانية أن التغطية التأمينية التى توفرها تشمل مدفوعات تعويضات مختلفة عن فقدان الدخل في حالة وقوع حوادث أثناء الرحلة أو إصابة أو دخول المستشفى، بالإضافة إلى ذلك ، يتمتع شركاء أوبر النشطون أيضًا بمزايا كبيرة خارج الرحلة ، على سبيل المثال إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة تصل إلى 15 يومًا ، ومدفوعات الأمومة والأبوة ، وتعويضات الإزعاج بسبب حضور المحكم.

أليانز للتأمين تسعى لتأمين مستقبل عملاءها

وأكدت مجموعة أليانز للتأمين أنه تم تصميم برنامج حماية الشريك ، الذي تم تقديمه باعتباره الأول من نوعه في الصناعة بواسطة أوبر في عام 2017 ، لتلبية احتياجات السائقين والناقلات المستقلين الذين يستخدمون تطبيق أوبر للوصول إلى فرص الكسب المرنة، وهو مجاني ومتاح تلقائيًا لجميع الشركاء المستقلين الذين يستوفون معايير الأهلية الخاصة بأوبر ، مع تحمل أوبر جميع التكاليف.

وأعربت المجموعة عن سعادتها بالعمل مع أوبر لنصبح أكبر مزود لتأمين حماية الشركاء لعمال المنصات في أوروبا، لافتة إلى سعيها لتأمين مستقبل عملائها وشركائها ومنحهم الشجاعة لما ينتظرهم، وأظهرت جائحة كورونا المستجد “كوفيد-19” تسارعًا في الدور الأساسي للسائقين ، والحاجة إلى حلول تأمينية متخصصة، يرفع برنامج التأمين الرائد في هذا المجال مستوى الحماية المبتكرة عبر القطاع .

كورونا أظهرت الحاجة لحلول تأمينية متخصصة

وتستهدف المجموعة الألمانية من خلال ذلك لتزويد السائقين وشركات نقل الركاب في جميع أنحاء أوروبا ببرنامج حماية الشريك ، الذي يتيح لهم التمتع بالحرية والمرونة ، مع راحة البال التي يوفرها مزيد من الأمن والحماية، تشير برامج مثل هذه إلى التزامها بتحسين عمل المنصة وتزويد العمال المستقلين في أوروبا بالمزايا والحماية التي يريدونها.

وأعربت عن أملها فى أن يشجع هذا أيضًا بقية القطاع على تمكين الحماية للعاملين في النظام الأساسي الأوروبي ، بغض النظر عن التطبيق الذي يختارون العمل عليه.