لتعيين 70 ألف موظف جديد.. وزير المالية: إدراج 4.2 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن إدراج مخصصات مالية بـ4.2 مليار جنيه في الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2023- 2024 تتعلق بالتعيينات الجديدة لحوالي 70 ألف وظيفة جديدة.

وأضاف الدكتور محمد معيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن منها 30 ألف معلم في وزارة التربية والتعليم، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 150 ألف معلم جديد على مدار خمس سنوات.

وقال وزير المالية إنه سيتم تطبيق التكليف وفقًا لقانون المهن الطبية لحوالى 30 ألفًا في وزارة الصحة، سواء بالنسبة للأطباء والصيادلة، ومهن أخرى، بالإضافة لعدد 10 آلاف وظيفة جديدة في الجهات الأخرى بالدولة طبقًا للاحتياجات الفعلية لها، مثلما حدث مسبقًا بتعيين 2000 موظف بالضرائب، و1000 بالجمارك.

يشار إلى أن البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2023- 2024 كشف عن ارتفاع قياسي في تقديرات مدفوعات الفوائد، لتصل إلى 1.12 تريليون جنيه، مقابل 775.2 مليار جنيه بالتقديرات المتوقعة لبند مدفوعات الفوائد عن العام المالي الحالي 2022- 2023.

وتعكس البيانات التي كشف عنها وزير المالية، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء، أثناء عرضه البيان المالي للموازنة الجديدة أمام الجلسة العامة، انعكاس ارتفاع تكاليف الاقتراض والتمويل على بند مخصصات الفوائد بالموازنة، إذ من المقدَّر استحواذ الفوائد على نحو 37.4% من المصروفات العامة بالسنة المالية الجديدة.

ويشير البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة للسنة المالية 2023/ 2024، إلى أن وزارة المالية تستهدف خفض أعباء الدين، وتعمل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية على شقين: الأول يتعلق بالتحكم في معدلات زيادة مدفوعات الفوائد عبر سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وكذلك اللجوء إلى أدوات الدين قصيرة الأجل حاليًّا، وتمويلات البنوك التنموية.