لتعميق التصنيع المحلي.. أبرز الشركات المستحدثة لوزارة الإنتاج الحربي على مدار 9 سنوات

نجحت وزارة الإنتاج الحربي فى تنفيذ الخطة الإستراتيجية المتعلقة بإقامة شركات صناعية جديدة وإنشاء خطوط إنتاج فخلال السنوات التسع الأخيرة أقامت عددًا من الشركات الصناعية وخطوط الإنتاج الجديدة بالتعاون مع مختلف الجهات وذلك فى إطار تعميق التصنيع ونقل الخبرات التكنولوجية الحديثة والتصنيع المشترك لعدد من الصناعات، ومن هذه الشركات: الشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية لتصنيع النجيل الصناعى وشركة المعصرة جاز مترو لإنتاج عدادات الغاز مسبوقة الدفع.

وبخلاف الشركات الصناعية تم خلال العام الجاري إنشاء “شركـــة الإنتــاج الحربى للصيانة والتوريدات والحلــول المتكاملة” في ضوء القرار الوزارى رقم (20) لسنة 2023 لوزير الدولة للإنتاج الحربى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى لتكون منوطة بإحداث طفرة نوعية فى الحالة الفنية وأعمال الصيانة وكذا التركيبات الكهروميكانيكية وأعمال الكنترول والتحكم الآلي والإحلال والتجديد لخطوط الإنتاج بمصانع وشركات الإنتاج الحربى مع استخدام فائض الطاقة في تنفيذ أعمال الصيانة لمعدات شركات القطاعين العام والخاص.

وإلى جانب الشركات التي تم تأسيسها تم الإنتهاء من إقامة عدد من خطوط الإنتاج الجديدة بهدف تعميق التصنيع المحلي وتلبية إحتياجات القطاعات المختلفة بالدولة، مثل خط إنتاج عدادات المياه مسبوقة الدفع وخطيّ إنتاج عدادات الكهرباء الذكية ومسبوقة الدفع بشركة المعصرة للصناعات الهندسية وشركة بنها للصناعات الإلكترونية.

ونجحت الوزارة فى تصنيع وتركيب الطلمبات الطاردة المركزية الرأسية والأفقية ومستلزماتها بشركة حلوان للصناعات الهندسية، وكل هذه الخطوط يتم التعاون في إنشائها مع العديد من شركات القطاع الخاص سواء المحلية أو العالمية إيمانًا من وزارة الإنتاج الحربي بأهمية دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية.

وأنشئت الوزارة خطًا لإنتاج الأتوبيسات الكهربائية (SETIBUS) من خلال التعاون بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) وشركة صناعة وسائل النقل “MCV” وذلك بهدف تصميم وإنتاج أتوبيس مصري للنقل الجماعي يعمل بالطاقة النظيفة لتحفيز الاقتصاد الأخضر.

وفق تقرير للوزارة حصلت “المال” على نسخة منه، نجحت الوزارة فى إنتاج وتوريد (110) أتوبيس لصالح محافظتيّ القاهرة والأسكندرية وهي الأتوبيسات التي شاركت في مؤتمر تغير المناخ “COP27” الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

وأشار التقرير إلى التعاقد على توريد (100) أتوبيس كهربائي طراز SETIBUS C120E.V لصالح شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) للعمل في إطار مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري.

ومن ناحية أخرى تم الإنتهاء من إنشاء خط تعبئة الفريون بـ (مصنع 360 الحربي) بالشراكة مع “الشركة السعودية للحلول المتكاملة” وبدأ التشغيل في أول نوفمبر 2022، كما بدأ (مصنع 360 الحربي) فى إنتاج المبردات والمجمدات الخاصة بالأدوية والأمصال وإنتاج غرف التبريد وثلاجات الدم طبقًا للمواصفات الأوروبية وذلك بالتعاون مع شركة “ترست أى جى للأجهزة الطبية بمصر” وذلك بنسبة تصنيع محلي تتخطى 80%.