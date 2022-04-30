لتعظيم مواردها.. التنمية المحلية تنتهي من كراسة الشروط الموحدة لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الانتهاء من كراسة الشروط والمواصفات الموحدة للمزايدة العلنية العامة لطرح حق استغلال وتشغيل الشوارع لانتظار المركبات بعد مراجعتها من مجلس الدولة والمعنية بالقانون رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 5 لسنة 2021 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع.

وقال اللواء محمود شعراوي إن الوزارة قامت بإرسال كراسة الشروط إلى المحافظات للبدء في التطبيق في الأحياء والمراكز والمدن وتذليل العقبات التي تواجه عملية التفعيل على أرض الواقع، حيث يتضمن النموذج الموحد لكراسة الشروط 16 شرطاً لتنظيم العلاقة بين المحافظة والشركة الراسى عليها المزايدة .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن كراسة الشروط تنص على عدم تشغيل أي من العاملين بالموقع دون أن يكون حاصلا على رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، كما تتحمل الشركة الراسى عليها المزاد المسئولية المدنية والجنائية عن نفسها وعن العاملين لديها وتلتزم بسلامة وأمن المركبات وطريقة انتظار السيارات طبقاً للكروكي المعتمد .

وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه لا يجوز للراسى عليه المزاد إقامة أية مبانى أو انشاءات أو إجراء تعديلات أو تغيرات داخل الموقع محل المزايدة وتشغيل الموقع محل المزايد في غير الغرض المخصص له أو تركيب إعلانات داخلية أو على أسواره إلا بعد الحصول على موافقة المحافظة وعدم وضع مواد خطرة أو قابلة للاشتعال أو ضارة بالصحة العامة داخل الموقع .

وأكد وزير التنمية المحلية حرص الوزارة على تطبيق منظومة حديثة بما يتفق مع عدم إعاقة الحركة المرورية والقضاء على ظاهرة الإنتظار العشوائى في الشوارع والحفاظ على التنسيق الحضارى للمحافظة من خلال شركات متخصصة في هذا المجال مع الالتزام بالمقابل المالى المقرر .

وأشار “شعراوي” إلى أن الوزارة قامت بالتعاون خلال الفترة الماضية مع مجلس النواب ووزارة التخطيط لتنظيم دورات وورشة تدريبية مكثفة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لرؤساء لجان تنظيم المركبات فى الشوارع ومديري المواقف والساحات ومسئولى التنظيم ومديري الشئون القانونية بالمحافظات ومديري مراكز إصدار تراخيص المحلات لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر المحلية المسئولة عن تطبيق القانون لتحقيق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية ونطاق تطبيقه والمواقع التي تلائم التطبيق وبما يحقق مصلحة المواطنين ومنع استغلاله.

تعظيم الموادر المالية للمحليات

وشدد وزير التنمية المحلية على سعى الدولة من قانون تنظيم انتظار المركبات تعظيم الموارد المحلية للمحافظات والاستفادة منها في بعض المشروعات الخدمية وإيجاد حلول نهائية لبعض المشكلات التي تواجه المواطنين وهى “ظاهرة السايس” والذي يستغل الشوارع العامة دون سند قانوني والعمل في إطار منضبط بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب لمن يريد العمل في هذا المجال والترخيص لها بشكل قانون .

الحفاظ على الشكل الحضاري

وأضاف الوزير أن الدولة تسعى أيضا من القانون الحفاظ علي الشكل الحضاري في الأماكن العامة بالتنظيم والرقابة علي الشوارع لمنع الازدحام والعشوائية في جميع مناطق القاهرة الكبرى وكافه المحافظات والمجتمعات العمرانية ، وكذا وضع ضوابط و قواعد مزاولة هذه المهنة بصورة شاملة ومنظمة لساعات العمل وتسعيرة توقف السيارات بأماكن الانتظار، وذلك تجنبًا لحالات الزحام المرورى على الطرق والشوارع بالوقوف صف ثان أو ثالث، مع وجود رقيب علي عملية الانتظار أثناء العمل ومنع مزاولة المهنة الا لمن يُرخص له بمزاولتها .

وقال وزير التنمية المحلية إن الفترة الماضية شهدت الإنتهاء من تدريب حوالى 423 متدربا من المعنيين بتنفيذ القانون على أرض الواقع في جميع المحافظات

كما تم تنظيم زيارات ميدانية على أرض المحافظات والتفاعل في حل بعض المشكلات العملية وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية لمنع أي اجتهادات شخصية حول عملية التطبيق لأن الهدف من القانون هو توفير أفضل خدمة للمواطن ومنع أي أخطاء عند التنفيذ .

وقال شعراوي إنه تم توجيه المحافظات بعمل خرائط لجميع الشوارع وعددها والتي سيتم طرحها في المزايدات والتي تخضع لولاية المحافظات على أن يتم البدء بالشوارع الرئيسية الموجودة في المدن والمراكز والأحياء .