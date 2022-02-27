لتعطيل حركة المرور.. احتفال بشراء «الشبكة» يتحول لمشاجرة أمام محل صاغة بالبحيرة

تسبب احتفال مجموعة من الأشخاص بشراء مصوغات ذهبية لعروس بنشوب مشاجرة في محافظة البحيرة على أولوية المرور، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرفين بعد تداول مقطع فيديو عن الواقعة.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت ما تداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يظهر خلاله مجموعة أشخاص يتشاجرون أمام أحد محال بيع المصوغات، بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وبالفحص تبين أنه أثناء شراء كل من طرف أول: 6 أشخاص مصوغات ذهبية لعروس أحدهم من محل لبيع المصوغات، وخروجهم للاحتفال مما أدى لتعطيل حركة المرور.

وأضاف الفحص أنه تصادف أثناء ذلك مرور الطرف الثاني حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت للتشابك بالأيدي، وتعدى كل من الطرفين على بعضهم بالضرب دون حدوث إصابات، بسبب تعطيل الطرف الأول لحركة المرور.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.