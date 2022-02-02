لتعزيز وجوده بالخليج.. بنك الاستثمار الإسباني «الانترا» يفتتح فرعا في دبي

أعلن بنك الاستثمار الإسباني الانترا تدشين مكتب في دبي فى الوقت الذى يسعى فيه لتوسيع شبكة عملائه الدوليين والفوز بمزيد من الأعمال من الشركات والأفراد الأكثر ثراء في منطقة الخليج، بحسب وكالة رويترز.

وقال بنك الانترا إنه عيًن سعد أشرف من شركة ستورم هاربر للاستشارات التي مقرها لندن كشريك تنفيذي لقيادة فريق من أربعة مصرفيين مقره دبي.

الخطوة في إطار تعزيز بنوك استثمار أوروبية وجودها بالخليج

وتأتي هذه الخطوة بينما تعزز بنوك استثمار أوروبية، من بينها ناتيكيس الفرنسي، وجودها في الخليج حيث تسعى شركات النفط والحكومات لإجتذاب رأسمال أجنبي وتنويع مصادر الدخل.

وتأسس بنك الانترا الذي مقره مدريد في 2001 ويأتي في المرتبة السادسة بين أكبر بنوك الاستثمار في إسبانيا.

دبي الأولى عربيا والثالثة عالميا في جذب رؤوس الأموال

من ناحية أخرى، كشف ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن أن دبي جاءت الأولى عربيا والثالثة عالميا في جذب رؤوس الأموال ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة.

وأكد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن “المكانة البارزة التي وصلت إليها إمارة دبي عربيا وعالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي ثمرة الرؤية الحكيمة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي بفضلها تعد إمارة دبي ضمن أفضل ثلاث وجهات مستقبلية للاستثمار عالميا”.

وأشار إلى أن “النتائج الإيجابية لنمو الاستثمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والصحية التي يمر بها العالم، تأتي لتعزز مكانة الإمارة عالميا كوجهة مفضلة للاستثمار، والعمل، والحياة، والزيارة”.

مواصلة تطوير بيئة الاستثمار والأعمال بالإمارة

وأكد في ذات الوقت على مواصلة تطوير بيئة الاستثمار والأعمال بالإمارة، وخلق فرص جديدة تعزز النمو والشراكة والابتكار في دبي، معربا عن سعادته بثقة المستثمرين والشركات الكبرى والناشئة العالمية في دبي كواحدة من أكثر وجهات الاستثمار أمانا واستقراراً في العالم.

وتشير بيانات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021، إلى نمو ملحوظ في كافة المؤشرات، حيث وصلت قيمة رؤوس أموال المشاريع المعلنة إلى 15.9 مليار درهم من 378 مشروعا للاستثمار الأجنبي المباشر.