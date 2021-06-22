لتعزيز حلول التنقل المستقبلية.. هيونداي تستثمر 880 مليون دولار فى الروبوتات

أعلنت مجموعة “هيونداي موتور”، أنها استحوذت على حصة حاكمة في شركة “بوسطن دينامكس” الأمريكية للروبوتات، مقابل 880 مليون دولار، بحسب وكالة يونهاب.

ويعد الاستثمار جزءًا من خطط مجموعة هيونداي لتعزيز قدرتها التنافسية في حلول التنقل المستقبلية.

مجلس إدارة هيونداى يوافق على خطة الاستحواذ على 80% من شركة “بوسطن ديناميكس”

وفي نهاية العام الماضى، وافق مجلس الإدارة للشركات الثلاث التابعة للمجمعة هيونداى، وهي “هيونداي موتور” “هيونداي موبيس” و”هيونداي جلوفيس”، على خطة الاستحواذ على 80% من شركة “بوسطن ديناميكس” الأمريكية، التي تقدر قيمتها بنحو 1.1 مليار دولار، من شركة الاستثمار اليابانية “سوفت بنك” وشخصين آخرين.

وفي ديسمبر الماضى، أعلنت “هيونداي” أنها ستستثمر 60.1 تريليون وون حتى عام 2025، في قطاع التنقل في المستقبل، لاكتساب حصة أكبر في سوق السيارات العالمية سريعة التطور.

وقالت المجموعة في بيان لها، إن “هيونداي موتور” ستمتلك 30% من الشركة الأمريكية، في حين ستمتلك “هيونداي موبيس” 20%، و”هيونداي جلوفيس” 10%، وسيستحوذ رئيس مجلس إدارة المجموعة “جونغ أوي-سون” على 20% من الشركة.

يشار إلى أن شركة بوسطن دينامكس تشبه إلى حد كبير مراكز الأبحاث، وقد انبثقت عن معهد “ماساتشوستس” للتكنولوجيا في أوائل التسعينيات، وتم بيعها لشركة جوجل في عام 2013، ثم إلى شركة “سوفت بنك” في عام 2017.

وتعد هذه أول صفقة اندماج واستحواذ للمجموعة منذ أن تولى “جونغ” رئاسة المجموعة رسميًّا في أكتوبر، حيث تعهد آنذاك بتحويل الشركة إلى مزود لخدمات التنقل المستقبلية.

هيونداى: 20% من أعمال المجموعة ستكون مرتبطة بالروبوتات

وفي أكتوبر الماضى، قال “جونغ” إن 50% من أعمال المجموعة سيكون مرتبطًا بتصنيع السيارات، ويليه التنقل الجوي في المناطق الحضرية بنسبة 30%، والروبوتات بنسبة 20%.

ومن المتوقع أن يؤثر الاستحواذ على خطط خامس أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم لتصميم الروبوتات الصناعية التي ستستخدم في المصانع ومراكز الخدمات اللوجستية.

شركة بوسطن مشهورة بتصنيع الروبوتات التي تشبه الكلب

وتشتهر شركة تصنيع الروبوتات في الولايات المتحدة بتصنيع الروبوتات التي تشبه الكلب، والذي بدأ بيعها هذا العام بمبلغ 75,000 دولار، لكن الشركة الناشئة فشلت في تحقيق أرباح.

يُذكر أنه خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية العام الماضي، كشفت “هيونداي” عن تصور جديد لسيارة ذات أرجل آلية يمكن تمديدها للقيادة واستخدامها للمشي، مقترحة استخدامها في جهود البحث والإنقاذ في التضاريس الصعبة.

وقالت “هيونداي” إنها ستستثمر 60.1 تريليون وون بحلول عام 2025 لحلول التنقل المستقبلية، للحصول على حصة أكبر في أسواق السيارات العالمية سريعة التطور.

وقالت الشركة إنها ستعزز تشكيلتها من السيارات الكهربائية لتنافس الشركات الأخرى، مثل شركة “جنرال موتورز” ومجموعة “فولكس فاجن”، لتحقيق حصة سوقية تبلغ ما بين 8% إلى 10% في سوق السيارات الكهربائية العالمية بحلول عام 2040.

وتوقع “ألبرت بيرمان”، رئيس قسم البحوث والتطوير في “هيونداي”، ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية بسبب اللوائح المشددة بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ولا سيما في أوروبا.

وقال “بيرمان”: «من المتوقع أن يتسارع نمو السيارات الكهربائية في السنوات القادمة، وبحلول عام 2030، نتوقع أن يستحوذ سوق السيارات الكهربائية على حوالي 30% من سوق السيارات بأكملها».