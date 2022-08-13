لتعزيز تفوقها في تكنولوجيا الروبوتات.. هيونداي تعتزم بناء مركز أبحاث ذكاء بأمريكا

أعلنت مجموعة هيونداي موتور أمس الجمعة أنها ستنفق 424 مليون دولار أمريكي لبناء مركز أبحاث للذكاء الاصطناعي (AI) في الولايات المتحدة لتعزيز تفوقها في تكنولوجيا الروبوتات، وهو مجال تعتبره محركًا رئيسيًا للنمو في المستقبل، بحسب وكالة يونهاب.

وأظهر تقرير دوري لمجموعة هيونداى أن الشركات الفرعية التابعة للمجموعة وهي شركة هيونداي موتور وشركة كيا وشركة هيونداي موبيس ستستثمر 211.9 مليون دولار أمريكي و 127.1 مليون دولار أمريكي و 84.7 مليون دولار أمريكي، على التوالي، فى مركز الذكاء الاصطناعي الذي سيتم إنشاؤه في بوسطن.

وقالت هيونداي في بيان على الموقع الإلكتروني إن المعهد سوف “يستثمر الموارد عبر المجالات التقنية للذكاء الاصطناعي المعرفي والذكاء الاصطناعي الرياضي وتصميم الأجهزة العضوية، حيث يساهم كل تخصص في التقدم في القدرات الميكانيكية المتقدمة”.

سيرأس مركز الذكاء الاصطناعي، الذي سيحمل مبدئيًا اسم معهد بوسطن ديناميكس للذكاء الاصطناعي، مارك رايبيرت، المؤسس والرئيس السابق لشركة بوسطن ديناميكس، وهي شركة روبوتات أمريكية استحوذت عليها هيونداي العام الماضي.

تستثمر مجموعة هيونداي موتور بقيادة رئيس مجلس الإدارة إيسون تشونغ بكثافة في تطوير برامج السيارات وتقنيات التنقل ذات الصلة، بما في ذلك المركبات المعرفة بالبرمجيات (SDVs)، وهو مفهوم يعني أن قدرة برمجيات السيارة ستحدد جودة السيارة والقيادة.

وفي بيان منفصل، قالت هيونداي إنها ستنشئ أيضًا مركزًا برمجيات جديدًا في كوريا الجنوبية في محاولة لتسريع جهود التوسع في تقنيات القيادة الذاتية والكهرباء وغيرها من تقنيات السيارات المتقدمة.

وفى إطار الخطة، قالت هيونداي إنها استحوذت مؤخرًا على 42 دوت، وهي شركة ناشئة لبرمجيات القيادة الذاتية ومنصة التنقل في سيئول، مقابل 274.6 مليار وون (211.1 مليون دولار أمريكي).