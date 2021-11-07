لتعزيز الشمول المالى.. البنوك تزيد استثماراتها فى تطوير البنية التكنولوجية

«الزراعى» يخصص 3 مليارات جنيه لتطوير الفروع

«المصرف المتحد» يضخ 1.5 مليون دولار

أكد مصرفيون أن الخريطة الاستثمارية للبنوك قد تغيرت من خلال زيادة الإنفاق على تطوير وتحديث بنياتها التكنولوجيا وأنظمتها الداخلية وذلك بهدف تلبية احتياجات عملائها وتوفير الخدمات والمنتجات الرقمية التى تلبى تطلعاتهم المستقبلية، تمشياً مع خطة الدولة للتحول الرقمى وتعزيز الشمول المالى.

وأضاف مصرفيون فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن تطوير البنية التحتية التكنولوجية داخل البنوك يمنحها الميزة التنافسية فى جذب المزيد من العملاء للقطاع، إضافة إلى أنه يمنحها القدرة على تقديم الخدمات المصرفية بصورة أسهل لعملائها.

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن البنك ضخ اسثمارات بنحو 30 مليون دولار فى البنية التكنولوجية منها 20 مليون دولار استثمارات فى «core banking»، وهو النظام الأساسى المسؤول عن المعاملات المصرفية داخل البنوك.

وأضاف فاروق، خلال مؤتمر الناس والبنوك، أن البنك يستهدف الانتهاء من تطوير النظام الداخلى «core banking» بشكل كامل خلال النصف الأول من العام المقبل، موضحًا أنه سيتم العمل بشكل تجريبى خلال شهر فبراير لهذا النظام.

وعلى مستوى تجهيز البنية التكنولوجية داخل شبكة فروع البنك الزراعى، قال فاروق إن مصرفه ضخ 1.5 مليار جنيه لـ 600 فرع، مستهدفًا ضخ 1.5 مليار جديدة لتطوير باقى الفروع، لتصل التكلفة الإجمالية إلى 3 مليارات جنيه.

وقال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إن البنك يسعى بشكل دائم لتوفير بيئة عمل جيدة، والاهتمام بتطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يتواكب مع منظومة التحول الرقمى والشمول المالى بداية من تطوير النظام الآلى الأساسى للبنك Core Banking system، والاستعانة بخبرات مميزة لتقديم خدمات ومنتجات رقمية مبتكرة للعملاء.

وأضاف أن رؤى وسياسات العمل بالبنك تستهدف الإستمرار فى خطة تطوير وافتتاح الفروع بالهوية المستحدثة، والتوسع فى ماكينات الصراف الآلى، وغيرها من آليات العمل المتنوعة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لقاعدة عملاء البنك بمختلف أنحاء الجمهورية، موضحاً أن إستراتيجية التطوير المتكاملة للبنك قوامها الأساسى هو الابتكار والعزيمة والإصرار لاستكمال مسيرة الإنجازات والنتائج المقدمة.

وأوضح أشرف القاضى، رئيس بنك المصرف المتحد، إن البنك شرع فى تطوير البنية التكنولوجية و«core banking» بالتعاون مع بعض الشركات المصرية.

وأكد القاضى فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن هناك طفرة مستمرة فى التحول الرقمى والخدمات الإلكترونية، مؤكدًا أن كافة أطراف القطاع المصرفى لديها الوعى الجيد بأهمية تطوير البنية التكنولوجية.

كما أشار القاضى إلى الدعم الذى يقدمه البنك المركزى المصرى لعملية التحول الرقمى بالقطاع المصرفى وتطوير منظومة المدفوعات الرقمية ، موضحًا أن البنك ضخ استثمارات بنحو 1.5 مليون دولار فى البنية التحتية.

وأضاف أن مستهدفات الاستثمار فى البنية التكنولوجيا والتطوير يتم تحديدها على أساس سنوى وبالتالى تتغير قيمة التكلفة وفقا للمستجدات ولكن بشكل عام لابد أن يكون هناك تطوير ومنافسة وهو ما يصب فى النهاية فى صالح العميل والبنوك معا، كما يمكن البنك من الحفظ على مكانته القوية فى القطاع المصرفى.

قال حازم حجازى، الرئيس التنفيذى لبنك البركة مصر، إن الخدمات الإلكترونية أصبحت جزءا من حياة وسلوكيات الأفراد فى الفترة الماضية، ويعكس ذلك نمو أعداد المستخدمين فى الخدمات والمنتجات الرقمية والذى يشير إلى نمو وعى المجتمع المصرى واتجاه الأفراد نحو التحول الرقمى.

وكشف حجازى عن تأسيس وحدة خاصة بالبنك لتطوير البنية التحتية التكنولوجية وطرح منتجات إلكترونية جديدة، مشيراً إلى أن تعزيز المعاملات المصرفية الرقمية من الأهداف الرئيسية للبنك خاصة أن «البركة» يقدم خدمات مصرفية ومالية إسلامية وفى ظل عدد فروع البنك المحدود ستكون الخدمات الإلكترونية أسرع وصولاً وانتشارا للأفراد فى جميع المحافظات وتدعم الشمول المالى بشكل كبير، وأقل تكلفة على البنك مقارنة بتأسيس فروع تقليدية تتطلب مقرات وعاملين وتكاليف باهظة.

يذكر أن «ميد بنك» وقع، الأسبوع الماضى، بروتوكول تعاون مع شركة تيمينوس السويسرية المتخصصة فى المنظومات المصرفية لإطلاق سيستم البنك الجديد «الكور بانكنج» بهدف تحديث أنظمة البنك المصرفية وتعزيز التحول الرقمى وذلك لتقديم الحلول المتكاملة وطرح منتجات مبتكرة فى السوق المصرى بصورة أسرع وأكثر فاعلية.