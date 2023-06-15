لتعزيز التعاون بقطاع المياه.. مصر تدعو بتسوانا لزيارة المركز الإفريقي بوزارة الري

توجه الدكتور هاني سويلم؛ وزير الموارد المائية والري، بالدعوة للوزير البتسواني لزيارة المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة، والذي أصبح بمثابة مركز إفريقي للتدريب في مجال التغيرات المناخية.

وكان الدكتور هاني سويلم؛ وزير الموارد المائية والري، قد استقبل كيفنتس ميذوينيلا؛ وزير إدارة الأراضي والمياه وخدمات الصرف الصحي بجمهورية بوتسوانا، وأكد سويلم على رغبته في تعزيز التعاون بين مصر وبتسوانا للتعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه، خاصة فيما يتعلق بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وأضاف سويلم أن الدول الإفريقية تحتاج للتعاون سويًا للتعامل مع تحديات المياه، وهو ما يتجلى في مبادرة AWARe والتي ينفذ تحت مظلتها مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية، وإنشاء مركز إفريقي للتدريب في مجال التغيرات المناخية.

وأشار لسعى مصر الدائم لخدمة الأشقاء الأفارقة خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) لمدة عامين، مع التركيز على التعامل الفعال مع ملف التغيرات المناخية.

وأعرب الوزير البتسواني عن سعادته بزيارة مصر، وحرصه على تعزيز التعاون معها في مجال الموارد المائية والتعامل مع ملف التغيرات المناخية.