اقتصاد وأسواق

لتعزيز التعاون المشترك.. مذكرة تفاهم بين «الإنماء الزراعي» والاتحاد العربى للأسمدة

للتعاون في مجالات التنمية الزراعية وصناعة الأسمدة
محمد مجدي 4:32 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21 4:32 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21

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شهدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والإنماء الزراعى، والاتحاد العربى للأسمدة، لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى مجالات التنمية الزراعية وصناعة الأسمدة، خلال مشاركتها فى فعاليات الدورة 27 للملتقى الاقتصادى الدولى السنوى للأسمدة والمقام بمدينة شرم الشيخ .

ووقع مذكرة التفاهم محمد بن عبيد المزروعى، رئيس هيئة الإنماء الزراعى عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والدكتور شريف الجبلى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العربى للأسمدة .

وقال المزروعى، إن لهيئة تعمل على تنمية الموارد الزراعية فى الدول العربية للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي العربى وزيادة التبادل التجارى فى المنتجات الزراعية بين الدول العربية .

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ومن جانبه أشار رائد الصعوب، الأمين العام للاتحاد العربى للأسمدة، إلى أن الاتحاد يعمل على تنمية وتطوير تصنيع واستخدام الأسمدة بهدف تنمية الموارد الزراعية فى الدول العربية.

لافتاً إلى أن مذكرة التفاهم تستهدف تضافر جهود الجانبين وتعزيز الروابط المشتركة فى مجال التنمية الزراعية والأمن الغذائي، وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى مجالات عرض ودراسة الفرص الإستثمارية المتعلقة بتصنيع الأسمدة فى الدول العربية وبصفة خاصة المشروعات المتعلقة بالأسمدة المتخصصة والمركبة .

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وأوضح أنه شارك خبراء ومسئولى الجانبين فى الفعاليات المتعلقة بتصنيع وإستخدام الأسمدة فى الدول العربية، مشيرا إلى أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة فى قطاع الأسمدة .

وأضاف أنه هذا بجانب التعاون فى مجال تبادل الخبراء المحليين والأجانب فى مجال صناعة الأسمدة فضلاً عن الترويج للفرص الاستثمارية المشتركة والتعاون فى مجال الاستشارات والإرشادات والتدريب .

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حضر مراسم التوقيع خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ورائد الصعوب الأمين العام للاتحاد العربى للأسمدة.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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