اتصالات وتكنولوجيا

لتعزيز التسوق.. فيسبوك تطلق “البحث المرئي” على إنستجرام ومتاجر “واتساب”

تسهل التسوق وتدعم أصحاب الأعمال
المال - خاص 10:22 م, الثلاثاء, 22 يونيو 21 10:22 م, الثلاثاء, 22 يونيو 21

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أعلن مارك زوكربيرج رئيس فيسبوك التنفيذي، عن اعتزام شركته إطلاق ميزات جديدة لتعزيز تجربة التسوق على منصات واتساب وإنستجرام وماركت بليس.

وقال زوكربيرج في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، إن الميزات الجديدة التي ينتظر طرحها قريبا، ستسهل من عملية التسوق وتدعم أصحاب الأعمال.

 وأوضح أن الميزات الجديدة تتضمن ميزة “البحث المرئي” على إنستجرام.

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وستساعد تلك الميزة المستخدمين على اكتشاف المنتجات بناء على الصور التي تلهمهم.

وتابع مازحا: “بالنسبة لي سأستخدمها للعثور على المزيد من التيشيرتات الرمادية”.

وقال زوكربيرج إن أكثر من مليار شخص يزورون منصة “ماركت بليس” على فيسبوك شهريا.

وتابع: “دفع هذا الشركة إلى استحداث ميزة المتاجر التي ستسهل على الشركات الوصول إلى المزيد من العملاء”.

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 وأضاف أن ميزة المتاجر ستظهر قريبا أيضا على واتساب.

وسيتمكن المستخدم من مشاهدة المتجر على واتساب والدردشة مع صاحبه قبل شراء سلعة ما.

وأوضح أن أصحاب الأعمال سيقومون بإنشاء متجرهم لمرة واحدة وسيظهر على منصات فيسبوك وإنستجرام وواتساب معا.

 وبالطبع لم تنسى فيسبوك ما يتعلق بالإعلانات في هذا الصدد.

وأوضح زوكربيرج أن ميزة “إعلانات المتجر” ستساعد المستخدمين على خوص تجربة تسوق أكثر تخصيصا.

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بقلم المال - خاص

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