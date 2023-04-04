لتعزيز التجارة الإلكترونية.. إطلاق خط شحن جوي دولي بين الصين والبرازيل

أُقيم حفل افتتاح طريق شحن جوي جديد يربط بين مدينة شنتشن بجنوبي الصين ومدينة ساو باولو بالبرازيل، والذي من المتوقع أن يُحفّز التجارة الإلكترونية بين البلدين، بحسب وكالة شينخوا.

وتم إطلاق الطريق المذكور من قبل مطار شنتشن باوآن الدولي، وشبكة تساينياو، الذراع اللوجستية لمجموعة علي بابا عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، حيث سيتم تسيير رحلتين أسبوعياً بواسطة طائرة شحن كاملة من طراز بوينغ 747 لشركة أتلاس إير.

وأقلعت يوم الأحد الماضي، الرحلة الأولى التي تحمل على متنها 100 طن من منتجات التجارة الإلكترونية من مدينة شنتشن بجنوبي الصين، ومنتجات التجارة الإلكترونية المتخصصة في شنتشن.

ووفقاً لمطار شنتشن باوآن الدولي، يُمكن تسليم المنتجات التي باعتها الشركات عبر الحدود في شنتشن والمدن المحيطة بها إلى المستهلكين البرازيليين في ” أكثر من أسبوع”.

وأضاف المطار أنه تعاون منذ بداية العام الجاري مع شركات طيران ومشغلي خدمات لوجستية لفتح طرق جديدة عبر الحدود، بينما ارتفع حجم النقل الجوي للمنتجات عبر الحدود بنسبة 70% على أساس سنوي.

وبحسب إحصاءات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للجمارك الصينية، بلغ حجم التجارة الثنائية بين الصين والبرازيل في العام الماضي 171.49 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 4.9 % على أساس سنوي.