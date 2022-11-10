لتعزيز الأمن الغذائي .. «نستله» تتعاون مع جائزة أفريقيا للأغذية والقدرة على مواجهة تغير المناخ

أعلنت نستله اليوم عن شراكتها مع جائزة أفريقيا للأغذية للمساعدة في تسريع تحول النظم الغذائية في أفريقيا، كوسيلة لتعزيز الأمن الغذائي للقارة وبناء قدرة أكبر على مواجهة تغير المناخ.

تمنح جائزة أفريقيا للأغذية 100,000 دولار أمريكي للأفراد والمؤسسات الرائدة في تحويل النظم الزراعية والغذائية في أفريقيا. وتسلط الجائزة الضوء على مبادرات الأغذية الزراعية ذات التأثير الفريد والابتكارات التكنولوجية التي يمكن تكرارها في جميع أنحاء القارة لزيادة الأمن الغذائي، وتحفيز النمو الاقتصادي والتنمية، والقضاء على الجوع والفقر في أفريقيا. وتقدم الجائزة مؤسسة “التحالف للثورة الخضراء في أفريقيا” AGRA، وهي مؤسسة أفريقية، تضع المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة في قلب الاقتصاد المتنامي للقارة، من خلال تحويل الزراعة من صراع فردي للبقاء على قيد الحياة، إلى عمل تجاري مزدهر، ويقع المقر الرئيسي لشركة AGRA في كينيا، وتعمل في 15 دولة أفريقية.

وقد حصل الدكتور إريك يرينكي دانكوا، عالم الوراثة النباتية من غانا، على جائزة هذا العام خلال قمة AGRF في سبتمبر في كيجالي برواندا، وتم الاحتفاء بالدكتور دانكوا لخبرته المتميزة ودوره القيادي في إنشاء مركز غرب أفريقيا لتحسين المحاصيل WACCI، وتطويره إلى مركز عالمي المستوى لتعليم مربي النباتات في أفريقيا.

وستساهم نستله بمبلغ 100 ألف فرنك سويسري في جائزة أفريقيا للأغذية التي سيتم منحها عام 2023، وسيتم تخصيص جزء من المساهمة للجائزة الرئيسية وجزء آخر لجائزة خاصة تركز على الابتكارات التي تعزز أنظمة الأغذية التجديدية.

وقال ريمي عجل، الرئيس التنفيذي لشركة نستله في منطقة آسيا وأوشيانيا وأفريقيا: “إن تحويل الزراعة لتصبح أكثر إنتاجية واستدامة هو المفتاح للتقليل من الجوع وتحسين سبل العيش على المدى الطويل، ونحن في نستله نهدف إلى دعم وزيادة الجهود التي تقود الزراعة التجديدية والنظم الغذائية، لتمكين إنتاجية أفضل وتغذية وموارد أفضل للأفراد في أفريقيا”.

وتعليقًا على الشراكة، قالت الدكتورة أجنيس كاليباتا، رئيس مؤسسة AGRA: “يسعدنا أن نتشارك مع نستله لتكريم أفضل النظم الغذائية في أفريقيا، جائزة أفريقيا للأغذية هي فرصة عظيمة لتسليط الضوء على العقول المتميزة في أفريقيا، مما يمنحنا فرصة للتعلم وتكرار العمل الجيد الذي يقربنا من أنظمة غذائية مستدامة وشاملة ومرنة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2 التي وضعتها الأمم المتحدة للوصول الى صفر جوع”.

تؤكد شراكة نستله مع جائزة أفريقيا للأغذية على العمل المستمر الذي تقوم به الشركة منذ سنوات في أفريقيا لتحسين التغذية والزراعة في القارة، حيث خطت الشركة خطوات كبيرة لتوسيع نطاق الوصول إلى التغذية السليمة بأسعار معقولة في العديد من المجتمعات، فعلى سبيل المثال قامت الشركة بتدعيم مكعبات مرقة ماجي بالحديد في وسط وغرب أفريقيا، كما أن الشركة رائدة في مجال مزارع الحليب التجديدية التي تحافظ على البيئة، مثل إنشاء أول مزرعة حليب بدون أية انبعاثات كربونية في سكيميلكران في جنوب أفريقيا.

في بدايات عام 2022، أطلقت نستله برنامج مسرَع الدخل ، لمعالجة مخاطر عمالة الأطفال في مجال إنتاج الكاكاو، وترتكز الخطة التي تأتي استناداً إلى جهود الشركة المتواصلة في هذا الإطار على برنامج مبتكر مسرّعلل للدخل يهدف إلى تحسين سبل عيش الأسر العاملة في زراعة الكاكاو، وتعزيز ممارسات الزراعة التجديدية والمساواة بين الجنسين وأعلنت نستله مؤخرًا عن استثمار مليار فرنك سويسري بحلول عام 2030، في إطار خطة نسكافيه للانتقال إلى زراعة البن المستدامة.

يتم تقييم المشاركات في جائزة أفريقيا للأغذية من قبل لجنة تحكيم تضم بعضًا من أعظم قادة نظم الغذاء في أفريقيا، ويتم اختيار الفائزين بناءً على نتائج مثبتة وجهود قابلة للتطوير، وسيتم فتح باب التقديم لجائزة الغذاء لأفريقيا للعام المقبل اعتبارًا من يناير 2023، وسيتم الإعلان عن الفائزين في منتدى أنظمة الأغذية الإفريقية في سبتمبر المقبل.