لتعزيز استثمارات القطاع الصحي.. تفاصيل المنتدى الطبي الأفريقي الأول

تعقد الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية فعاليات المنتدى الطبي الأفريقي الأول لتعزيز استثمارات القطاع الصحي “صحة أفريقيا Africa Health ExCon”،تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية).

توجيه أنظار الشركات العاملة في المجال القطاع الصحي نحو إمكانيات الاستثمارات

ويستهدف المنتدى الذي تنظمه الشركة الدولية للفنادق والمنتجعات السياحية ومراكز المؤتمرات (GCM)، والمُقام تحت شعار “بوابتك نحو الابتكار والتجارة” إعادة توجيه أنظار الشركات العاملة في المجال القطاع الصحي نحو إمكانيات الاستثمارات في أفريقيا من خلال توفير أفضل مصادر لسلسلة إمداد تصنيع المنتجات مع ضمان التوزيع العادل للمنتجات وخدمات التكنولوجيا الطبية بكافة الدول الأفريقية، بما يسهم في تحقيق أجندة قطاع الصحة على مستوى القارة.

منصة مستدامة تربط جميع شركاء الرعاية الصحية في العالم

من جانبه قال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إن منتدى صحة أفريقيا السنوي يمثل منصة مستدامة تربط جميع شركاء الرعاية الصحية في العالم تحت سقف واحد، إلى جانب دعمه للتدفق التجاري من وإلى القارة السمراء.

وأكد زيدان أن المنتدى يكتسب أهمية تحقيقًا للهدف العالمي الثالث من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وهو المعني بالصحة الجيدة، حيث إن تحقيق هذا الهدف يرتكز على توفير التغطية الصحية على المستوى العالمي، وضمان إتاحة الخدمات الأساسية عالية الجودة، بالإضافة إلى توافقها مع مرتكزات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، والخاصة بزيادة الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية لتعزيز المستوى الصحي بالقارة الأفريقية.

تطوير الرعاية الصحية كأحد الركائز الرئيسية لرؤية مصر 2030

وأوضح أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة من إتخاذ خطوات قوية في مجال تطوير الرعاية الصحية كأحد الركائز الرئيسية لرؤية مصر 2030، وفي ضوء هدف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 “الصحة الجيدة والرفاهية”، ممثلة في إعادة هيكلة نظام رعاية صحية شامل ومتكامل وتنفيذ العديد من الإصلاحات، تشكيل لجنة موحدة تهدف إلى وضع إستراتيجية وخريطة طريق لتوطين صناعة الدواء، وفقاً لرؤية القيادة السياسية، بالإضافة إلى تشغيل مدينة الدواء بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية، بهدف تحقيق الهدف الرئيسي وهو التحول إلى مركز إقليمي لصناعة الدواء في الشرق الأوسط.

حجم الاستثمارات 54 مليار جنيه فى عام 2021

وأضاف أن تلك التوجهات انعكست بصورة إيجابية على مضاعفة حجم الاستثمارات العامة فى قطاع الصحة بنحو 19 ضعفًا، لتصل إلى 54 مليار جنيه فى عام 2021، مقارنة بنحو 2.7 مليار جنيه خلال عام 2013، فضلًا عن استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشدد أن رؤية مصر لذلك القطاع الحيوي تتوافق مع سياسة وأجندة الاتحاد الأفريقى، والتي تهدف إلى الاعتماد على أفضل الممارسات الإقليمية والقارية فى تحقيق التنمية المستدامة، وتمكين المواطن من الوصول إلى رعاية صحية مستدامة، وهو ما يتفق أيضًا مع الأهداف الرئيسية من تنظيم المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الأول AFRICA HEALTH EXCON للمساهمة في أجندة الصحة في القارة ولضمان الوصول العادل لمنتجات وخدمات التكنولوجيا الصحية عالية الجودة، كخطوة هامة في مسيرة القارة الأفريقية.

ويجمع المنتدى الطبي الأفريقي ممثلي الرعاية الصحية تحت سقف واحد ليوفر لهم بذلك فرصة فريدة من نوعها لاستكشاف ما يتم تقديمه في مختلف القطاعات مثل المستلزمات الطبية، المعدات الطبية، مستحضرات صيدلانية، مستهلكات المعامل والمواد الكيميائية، معدات ومستلزمات طب الأسنان، مستحضرات العناية بالجلد، التغذية والفيتامينات، مقدمي الرعاية الصحية، الصيدليات، الرعاية الصحية، الصناعات المغذية والتعبئة.

ويستضيف المنتدى أكثر من 2000 عضو من أعضاء الوفود الممثلة للهيئات الطبية الحكومية، وكذلك الشخصيات البارزة والرواد في القطاع الصناعي على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، قادمين من أكثر من 60 دولة، بالإضافة إلى المشاركة العالمية لأكثر من 250 عارض.

تتناول الجلسات أهم الموضوعات الشائعة بهذا القطاع

ويقدم المنتدى الطبي الأفريقي فرصة تعليمية مستمرة من خلال جلسات التدريبية يُقدم من خلالها محاضرات وتدريبات عملية وورش عمل، وتتناول تلك الجلسات أهم الموضوعات الشائعة بهذا القطاع، وتتولى لجنة فنية تضم 29 مختص في مختلف القطاعات والمؤسسات الطبية الإسهام بشكل كبير في إعداد 18 مؤتمر طبي يتضمن 150 جلسة و20 ورشة عمل يتم عقدها خلال فعاليات المؤتمر المنعقد على مدار 3 أيام، حيث يشارك خبراء دوليين في المجال الطبي خبراتهم ومعرفتهم مع الحضور من دول متعددة.

جدير بالذكر أن المعرض والمؤتمر يمثل بوابة القارة الأفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة في القطاع الصحي والجانب الأفريقي بشكل سنوي لتقوم الشركات العالمية من خلاله بعرض التكنولوجيا الحديثة في المجالات الطبية المختلفة.