لتعزيز أمان أنظمتها الإلكترونية.. «باي موب» توقع اتفاقية شراكة مع «Buguard»

أعلنت شركة باي موب، لحلول الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، عن توقيع اتفاقية شراكة مع Buguard، الشركة الناشئة في مجال الأمن السيبراني في مصر، وذلك لتعزيز الأمن السيبراني لأنظمتها.

وتهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من منصة مراقبة الدارك ويب المتطورة Dark Atlas” “من شركة Buguard، وذلك من خلال حماية البيانات من اختراقات أو تهديدات محتملة، حيث تعمل المنصة على حماية البيانات الخاصة بشبكة تجار باي موب الواسعة.

كما تقوم منصة “Dark Atlas” في حالة حدوث أي عمليات اختراق بتنبيه باي موب والقيام تغيير كلمات المرور أو الحسابات المخترقة بشكل فوري لمنع محاولة الاختراق أو الاستخدام غير المصرح به لأي بيانات وهو ما يُعد بمثابة درع إضافية لحماية البيانات الشخصية والمالية الحساسة داخل شبكة باي موب.

بالإضافة إلى منصة Dark Atlas، ستقوم باي موب باستخدام العديد من حلول Buguard للأمن السيبراني بما في ذلك نظام اختبار الاختراق، وذلك لضمان الامتثال للقواعد والإجراءات الصارمة التي وضعتها السلطات المحلية مثل البنك المركزي المصري، إلى جانب المعايير المعترف بها عالميًا مثل معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS).

وقال يوسف محمد، المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Buguard: “يشرفنا أن يتم اختيارنا كشريك إستراتيجي للأمن السيبراني لشركة باي موب وأن نقوم معًا بالبدء في شراكة إستراتيجية مستمرة، وهو ما يتيح لنا استخدام كافة خبراتنا وأنظمتنا التقنية في مجال الأمن السيبراني بشكل كامل وهو ما يساعدنا في مواصلة الابتكار والتميز في هذا المجال.”

وصرح مصطفى منيسي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في باي موب، قائلاً: “بالنسبة لنا، لا ننظر لأمن المعلومات على أنه رفاهية، بل هو عنصر أساسي في ثقافة باي موب ومتأصل في كافة منتجاتنا وحلولنا التي نقوم بتوفيرها. يسعدنا أن نعلن اليوم عن شراكتنا مع Buguard لتحقيق التعزيز الأمني المطلوب في ظل ما نشهده اليوم من تعقيدات وهجمات إلكترونية متكررة”.

وتعمل “باي موب” كشريك نمو لأكثر من 250 ألف تاجر في شبكتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، حيث تعمل على ضمان وصولهم إلى أحدث حلول التكنولوجيا المالية المتاحة، والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم في أي مرحلة من مراحل نموهم.

كما تقدم البنية التحتية للمدفوعات متعددة القنوات الخاصة بشركة باي موب أكثر من أربعين طريقة دفع عبر الإنترنت وفي المتجر عبر بوابتها وأجهزة نقاط البيع (POS) وتطبيق نقاط البيع. وكذلك تمكين التجار من دفع الفواتير وإدارة شؤونهم المالية وتنمية أعمالهم عبر إمدادهم بلوحة تحكم لكل هذه المدفوعات في الوقت الفعلي لحدوثها.

وتعمل “Buguard” من خلال مقراتها بمصر والسعودية، على تقديم حلول قوية للأمن السيبراني، كما تقدم مجموعة شاملة من الخدمات التي تلبي من خلالها احتياجات مجموعة متنوعة من العملاء في دول مثل مصر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأستراليا.

وتشمل خدمات “Buguard” ، خدمة اختبار الاختراق، وخدمات نظام GRC (الحوكمة والمخاطر والامتثال) والذي يعمل على إدارة المخاطر بشكل يتناسب مع طبيعة كل مؤسسة، بما يتضمن خدمات تقييم المخاطر ونقاط الضعف في الأنظمة وإدارة وتطوير برامج الأمان (PCI DSS / ISO 27001).

وتقدم أيضا خدمات مراقبة الدارك ويب والتوعية الأمنية ومحاكاة التصيد الاحتيالي والاستعانة بمصادر خارجية للأمان مما يجعل خدمات الأمن متاحة طوال الوقت وهو ما يشير إلى قوة وتأثير خدمات وأنظمة “Buguard ” بشكل غير مسبوق.

وتعمل “Buguard” على تمكين الشركات الناشئة والمؤسسات في جميع أنحاء العالم من خلال دعم جاهزية الأمن السيبراني، مما يضمن بقاء بيئاتها الرقمية محصنة ضد مجموعة من التهديدات المتطورة باستمرار.