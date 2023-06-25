لتعزيز آليات السوق.. «المركزي التركي» يتخذ إجراءات جديدة

اتخذ البنك المركزي التركي خطوات جديدة اليوم الأحد لتحقيق أهدافه بزيادة فاعلية آليات السوق، بعد أن رفع أسعار الفائدة إلى 15% من 8.5% نهاية الأسبوع الماضي، بحسب شبكة “سى إن إن”.

وقال البنك المركزي إنه تم تبسيط لوائح الاحتفاظ بالأوراق المالية في تركيا لتعزيز فاعلية آليات السوق ودعم الاستقرار المالي الكلي للدولة.

وذكر في بيان أن القرار يأتي في إطار السياسات المعلنة بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير يوم الخميس، وأن عملية التبسيط ستستمر بشكل تدريجي.



ووفقاً للإعلان المنشور في الجريدة الرسمية للبلاد، فقد تم خفض المعدل المطلوب للأوراق المالية الذي يتعين على البنوك التركية تخصيصه لودائعها بالعملات الأجنبية من 10% إلى 5%.

وفي ظل القواعد التنظيمية الجديدة، تتراوح نسبة الأوراق المالية التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها بالعملة المحلية بين ثلاثة و12% من إجمالي ودائعها، بعد أن كانت تتراوح في السابق بين 3% و17%.

وتنص اللوائح الجديدة أيضاً على أن البنوك التي تقل ودائعها بالليرة عن 57% من إجمالي الودائع، سيتعين عليها الاحتفاظ بسبع نقاط مئوية إضافية من الأوراق المالية.