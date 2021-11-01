لتعذر إلغائها.. البورصة تعيد 35 عملية منفذة على سهم «المجموعة العقارية»

قررت البورصة المصرية إعادة بعض العمليات المُلغاة على سهم المجموعة المصرية العقارية، المنفذة بنظام الشراء والبيع بنفس الجلسة بتاريخ 31 أكتوبر 2021، وذلك نتيجة تعذر إلغاء هذه العمليات.

بنظام الشراء الهامشي.. بناء على خطاب من مصر المقاصة

ونشرت البورصة المصرية اليوم عبر شاشتها إنه :” بالإشارة إلي الغاء بعض العمليات المنفذة على الورقة المالية المجموعة المصرية العقارية بجلسة 31 أكتوبر الماضي، وبناء على البريد الإلكتروني الوارد إلينا من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بتاريخ اليوم، بتعذر إلغاء بعض العمليات المنفذة بنظام الشراء والبيع في ذات الجلسة بتاريخ 31/10/2021 فقد تقرر إعادة العمليات المنفذة بنظام الشراء و البيع في ذات الجلسة فقط مرة أخري إلى قاعدة بيانات البورصة وبيانها كالآتي.