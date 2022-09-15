لتطوير منشآت الإنتاج المحلية.. «إس كيه» تستثمر 52 مليار دولار بحلول 2023

أعلنت مجموعة “إس كيه” العملاقة، ثاني أكبر تكتل تجاري في كوريا الجنوبية من حيث الأصول، أنها ستنفق 73 ترليون وون (52.4 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2023 لتعزيز مرافق الإنتاج المحلية في قطاعات الرقائق والطاقة الخضراء والعلوم الحيوية، بحسب وكالة يونهاب.

كما ستنفق إس كيه أيضا 25 ترليون وون في قطاع البحث والتطوير على مدى السنوات الخمس المقبلة لتعزيز قدرتها التنافسية التكنولوجية في المجالات التي تعد من محركات النمو في المستقبل.

وجاء هذا الإعلان الأخير بعد أن كشفت إس كيه عن مخطط استثماري بقيمة 247 تريليون وون حتى عام 2026، مع التركيز على أشباه الموصلات وبطاريات السيارات الكهربائية ومكونات بطاريات المركبات الكهربائية وقطاعات العلوم الحيوية.

وقالت المجموعة إن 179 ترليون وون من تلك الاستثمارات سيتم إنفاقها محليا. ومن بين 73 ترليون وون سيتم إنفاقها بحلول العام المقبل، سيتم تخصيص 48.7 ترليون وون لقطاع الرقائق والمواد، و12.8 ترليون وون لبطاريات السيارات الكهربائية والهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، حسبما ذكرته “إس كيه” في بيان لها.

وتم تخصيص حوالي 9.8 ترليون وون للتقنيات الرقمية، بما في ذلك شبكات الاتصالات من الجيل الخامس.

وقالت المجموعة إنه سيتم استثمار حوالي 2.2 ترليون وون في الصناعات الدوائية والحيوية، مثل تطوير الأدوية الجديدة وإنتاج اللقاحات والتصنيع بالتعاقد.

وسيتم إنفاق معظم الميزانية المخصصة للبحث والتطوير والبالغة 25 ترليون وون في مجالات أشباه الموصلات والمواد، بينما سيتم تخصيص ما تبقى من الميزانية لمصادر الطاقة الخضراء والتقنيات الرقمية والحيوية.

وقالت مجموعة “إس كيه” إنها تخطط لتوظيف أكثر من 13,000 موظف جديد هذا العام، بزيادة 50% عن العام الماضي، كجزء من الجهود المبذولة لتوسيع الأعمال الجديدة والمساهمة في خلق فرص العمل.