استثمار

لتطوير قطاع الناشئين بفريق غزل المحلة .. وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع بروتوكول مع نادٍ بولندي

بما يسمح بإخراج لاعبين قادرين على المنافسة في الدوري الممتاز والأندية الخليجية والأوروبية
عصام عميرة 6:00 م, الجمعة, 30 يوليو 21 6:00 م, الجمعة, 30 يوليو 21

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شهد هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام ، عبر الفيديو كونفرانس ، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة غزل المحلة لكرة القدم ونادي هوتنيك البولندي ، وذلك للإشراف على تطوير قطاع الناشئين والبراعم بفريق غزل المحلة ، بحضور نائب سفير بولندا لدى القاهرة.

وقع البروتوكول المهندس علي العباسي ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غزل المحلة لكرة القدم، ومدير الأكاديمية التابعة لنادي هوتنك البولندي، بما يحقق الارتقاء بمستوى قطاع الناشئين بفريق غزل المحلة وتأسيس مدرسة للموهوبين من البراعم.

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وأكد الوزير أن هذا التعاون يهدف إلى تطوير قطاع الناشئين والبراعم بإمكانيات جيدة وبأسلوب أوروبي علمي، وإحداث طفرة في التدريب واللاعبين أنفسهم بما يسمح بإخراج لاعبين قادرين على المنافسة في الدوري الممتاز والأندية الخليجية والأوروبية.

ووجه الوزير إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بالبدء في إصلاح الملاعب وتجهيز الأدوات اللازمة تمهيدا لبدء عمل النادي البولندي من أول سبتمبر المقبل.

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وكان قد تم اختيار النادي البولندي كأفضل العروض المقدمة من بين 3 عروض لأندية أوروبية.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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