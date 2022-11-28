لتطوير شيراتون القاهرة .. بنك مصر يقرض العربية للمشروعات السياحية تمويل بـ 500 مليون جنيه

وقع بنك مصر مؤخرًا عقد قرض طويل الأجل بمبلغ يصل إلى 500 مليون جنيه ولمدة 6.5 سنوات، مع الشركة العربية للمشروعات السياحة المالكة لفندق شيراتون القاهرة بغرض تمويل عملية تطوير الفندق.

وتم توقيع العقد في احتفالية اقامتها الشركة بالفندق المطل على ضفاف النيل، وقد قام محمد خيرت، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، بالتوقيع على عقد القرض مع ابراهيم الشيباني، المدير العام للشركة، وبحضور لفيف من قيادات البنك والشركة. ويستهدف القرض تمويل نسبة 60% من اجمالي التكلفة الاستثمارية لمشروع تجديد فندق شيراتون (المبنى الثاني برج نفرتيتي) والتي تقدر بحوالي 839 مليون جنيه مصري.

وأفاد محمد خيرت بأن مشروع تجديد فندق شيراتون القاهرة؛ يعد أحد أهم المشروعات السياحية بالعاصمة، نظرا لمكانة الفندق الراسخة بالقطاع السياحي، وتميز موقع الفندق الذي يطل علي ضفاف النيل، هذا ويلعب بنك مصر دوراً رائداً في دعم قطاع السياحة؛ الذي يعد من أهم القطاعات المساهمة في نمو الاقتصاد المصري وأحد أهم مصادر العملة الأجنبية للبلاد.

وأكد خيرت علي أن منح التمويل يعد استكمالاً لدور البنك المتميز في دعم الاقتصاد المصري، خاصةً وأن قطاع السياحة من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث يساهم بنك مصر بتدعيم خطط الدولة في الإصلاح الاقتصادي، وبالتحديد في الموضوعات التي تحتل صدارة اهتمامات الجهاز المصرفي، مثل دعم القطاع السياحة والذي ينعكس النهوض به على جميع القطاعات الاقتصادية الاخرى بما يساهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة.

وصرح إبراهيم الشيباني أن الشركة قامت في عام 2017 بتجديد فندق شيراتون القاهرة، وهو فندق 5 نجوم يحمل العلامة الفندقية العالمية شيراتون؛ إحدى العلامات التابعة لمجموعة ماريوت الدولية (NASDAQ: MAR). حيث يقع فندق شيراتون القاهرة في موقع يقابل ضفاف النيل مباشرة ويطل على أجمل معالم المدينة السياحية، ولأكثر من 45 عاما اجتذب الفندق أجيالا من النزلاء والزائرين الذين استمتعوا بحفاوة الترحاب والضيافة والمناظر الخلابة المحيطة به.

ويُعد شيراتون القاهرة أول فنادق شيراتون في أفريقيا، والذي تم إنشاؤه عام 1970 ويتكون الفندق من برجين ملاصقين لبعضهما وهم؛ برج كليوباترا (يتألف من عدد 326 غرفة وجناح تم تجديدها بالكامل عام 2017) وبرج نفرتيتي (بتألف من عدد 334 غرفة والجاري تجديده حالياً)”.

هذا ويؤمن بنك مصر بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة لدعم الاقتصاد الوطني، ويحرص على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري، كما يسعى البنك إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.