لتطوير المدفوعات الرقمية .. مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا و«نتورك إنترناشيونال»

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مذكرة تفاهم مع شركة نتورك إنترناشيونال لدعم تطوير المهارات في مجال التكنولوجيا المالية بما يسهم في تطوير صناعة المدفوعات الرقمية والتحول إلى مجتمع لا نقدي.

ووقع الاتفاقية إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري هاني فكري، العضو المنتدب لدى نتورك إنترناشيونال مصر والرئيس الإقليمي لأفريقيا.

وذلك بمقر الشركة وفي حضور واسع من نخبة الأكاديمية من الخبراء والطلاب المتميزين في تخصصات إدارة الأعمال وعلوم الحاسب الآلي.

ووفقا لمذكرة التفاهم، تتعاون نتورك إنترناشيونال مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في كافة الأنشطة والعمليات التي من شأنها تطوير المهارات والقدرات الفكرية لأبنائها من الطلاب والخريجين، من خلال توفير التدريب المتقدم، وتطوير أنظمة التدريس، وتوفير الدورات الصيفية.

كما تتضمن المذكرة توفير فرص عمل للمتميزين من أبناء الأكاديمية، وأن يكون لهم أولوية الانضمام إلى صفوف الشركة التي تضم عددا كبيرا من الخبرات والمواهب في مجالات علوم الحاسب وإدارة الأعمال.

ويشهد حجم موظفى الشركة فى المكتب الإقليمى بالقاهرة نموا متزايدا بشكل سنوي، حتى وصل إلى 400 موظف، يمثلون تقريبا ثلث طاقة عمل المجموعة ككل والبالغة 1500 موظف.

يدعم التعاون تسريع التحول الرقمي في البلاد من خلال تمكين الشباب والطلاب المصريين من ذوي الخبرة التقنية والعملية لصقل مهاراتهم الرقمية والاستعداد لفرص العمل المستقبلية في الاقتصاد الرقمي.

وقال إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، “تعتبر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في مصاف المؤسسات الأكاديمية في مجالات الأعمال وعلوم الحاسب.

وهي إحدى بيوت الخبرة العربية في مجالات تخصصاتها ذات أهداف علمية وتعليمية لإعداد الكوادر المؤهلة في العلوم المختلفة وتأهيلهم علميا وعمليا، وتطوير خدماتها المتميزة فى مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي والاستشارات.

وأضاف إسماعيل عبد الغفار ويأتي توقيع مذكرة التفاهم اليوم التزاما من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برسالتها في توفير تعليم متميز وفق أعلى المعايير العالمية لضمان تحقيق النمو في المجالات والتخصصات التي تضمها الأكاديمية.

وتلعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري دوراً أساسيا في تعزيز التعليم والتدريب في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، من خلال الفرص الأكاديمية الفريدة التي توفرها في ضوء رسالتها لإعداد وتأهيل القدرات والكفاءات الشابة في مصر، حيث ترفد السوق المصري بالكفاءات الوطنية المتميزة.

وتعقيبا على ذلك صرح هاني فكري العضو المنتدب لدى نتورك إنترناشيونال مصر والرئيس الإقليم لأفريقيا “نتعاون اليوم مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

بهدف إعداد كوادر وخبرات في مجال التكنولوجيا المالية وحلول المدفوعات الرقمية، ومن خلال تدريب الكوادر المتميزة للأكاديمية والتي تمتلك الفكر الريادي ولديها مهارات الإبداع والابتكار.

وأضاف هاني فكري “تمتلك نتورك إنترناشيونال العديد من الكوادر العاملة بالشركة من أبناء الأكاديمية والذين لديهم إمكانيات وقدرات كبيرة ساهمت في تحقيق النمو للشركة.

لذلك تواصل نتورك إنترناشيونال تعاونها مع الأكاديمية للاستفادة من خرجيها المتميزين ولتحقيق النمو والتوسع عبر القارة افريقية في مجالات المدفوعات الرقمية.

تعمل “نتورك إنترناشيونال” باعتبارها مزودا للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومركزا لحلول المدفوعات الرقمية في القارة الأفريقية.

وتقدم المنتجات والحلول فى السوق المصرية إلى نحو 25 عميلاً. كما يخدم مكتبها الإقليمي بالقاهرة نحو حوالي 158 عميلاً فى 38 دولة أفريقية وذلك باعتبارها مزود الخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومركزا لحلول المدفوعات الرقمية في القارة الأفريقية على إحداث تحول في صناعة المدفوعات من خلال توسيع عملياتها في المنطقة، وتحديد الفرص الاستراتيجية الواعدة لتسريع نمو المدفوعات الرقمية بما يدعم تحقيق الشمول المالي.