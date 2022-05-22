لتطوير الروبوتات والقيادة الذاتية.. هيونداي تستثمر 5 مليارات دولار في أمريكا

أعلنت مجموعة هيونداي موتور اليوم الأحد، أنها ستستثمر 5 مليارات دولار إضافية في الولايات المتحدة لتطوير الروبوتات وبرامج القيادة الذاتية، بعد يوم واحد فقط من إعلانها عن استثمار بحجم مماثل لبناء مصنع سيارات كهربائية في الولايات المتحدة، بحسب وكالة يونهاب.

أعلن ذلك رئيس مجموعة هيونداي موتور، جيونج وي-سيون، في اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي كان في سول في زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام.

مجموعة هيونداي موتور تخطط لاستثمار 5 مليارات دولار إضافية حتى 2025

قال رئيس مجلس الإدارة: “تخطط مجموعة هيونداي موتور لاستثمار 5 مليارات دولار إضافية حتى عام 2025 ، مما سيعزز تعاوننا مع الشركات الأمريكية في تقنيات متنوعة ، مثل الروبوتات ، والتنقل الجوي في المناطق الحضرية ، والقيادة الذاتية ، والذكاء الاصطناعي، سيمكننا ذلك من النمو لنصبح شركة تقدم راحة وأمانًا أفضل للعملاء”.

وقال جيونج إن المجموعة ستزود العملاء الأمريكيين بمنتجات وحلول مبتكرة من خلال الاستثمارات، وستساهم في الجهود العالمية لحياد الكربون.

وقال: “نحن أيضًا على استعداد للعمل من أجل تحقيق هدف إدارة بايدن المتمثل في مبيعات مركبات عديمة الانبعاثات بنسبة 40-50% في الولايات المتحدة حتى عام 2030”.

بايدن: السيارات الكهربائية جيدة لأهدافنا المناخية وجيدة للوظائف وجيدة للأعمال

وقال بايدن إن شركات السيارات وعمال السيارات الأمريكيين المتحدين والحكام الفيدراليين جميعهم يفهمون نفس الشيء الأساسي الذي يقول إن “السيارات الكهربائية جيدة لأهدافنا المناخية ولكنها أيضًا جيدة للوظائف وجيدة للأعمال”.

هيونداي لم تقرر بعد ما إذا كانت ستستثمر في الروبوتات من خلال شركة بوسطن ديناميكس أو M & As

وردا على سؤال حول تفاصيل الاستثمارات المخطط لها ، قالت هيونداي إن الشركة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستستثمر في الروبوتات من خلال شركة بوسطن ديناميكس أو M & As.

استحوذت المجموعة على شركة بوسطن ديناميكس للروبوتات ومقرها الولايات المتحدة مقابل 880 مليون دولار في يونيو من العام الماضي لتعزيز قدرتها التنافسية في حلول التنقل المستقبلية.

ولم تقدم خططا تفصيلية للاستثمارات في قطاعات أخرى.

جاء هذا الإعلان بعد يوم من إعلان شركة السيارات الكورية الجنوبية العملاقة أنها ستستثمر 5.54 مليار دولار لبناء مصنع مخصص لتصنيع السيارات الكهربائية وبطاريات السيارات في ولاية جورجيا الأمريكية لتعزيز جهودها في مجال الكهرباء في أهم سوق للسيارات في العالم.