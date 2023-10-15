لتصل إلى 850 ألف جنيه.. «غبور» ترفع أسعار سيارات «شيري تيجو 7»

أرسلت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي لـ«شيري»، لشبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات شيري تيجو 7 موديل 2024، بقيمة بلغت 15 ألف جنيه لمختلف الفئات.

أسعار شيري تيجو 7

الفئة السعر السعر الجديد BASE LINE 775 790 HIGH LINE 835 850

وتزود «تيجو 7» بمحرك رباعي الاسطونات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 145 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 10 كم.

دعمت طرازات شيري تيجو 7 – الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمان، من بينها «الوسائد الهوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكترونى ESP- برنامج تدعيم الفرامل BAS – أنظمة التحكم أثناء نزول المنحدرات DBC، ومساعدة صعود للمرتفعات HAC».

وتقدم السيارة ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى ومنها «مصابيح ضباب أمامية – سبويلر خلفي – النظام الذكى لركن السيارة – وزر تشغيل/ إيقاف المحرك – كاميرا خلفية – مثبت سرعة – مكيف هواء – جنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

وزودت «شيرى تيجو 7» – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومنها «فتحة سقف كهربائية – امكانية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا – حساسات ركن – فرش المقاعد من الجلد، وغيرها».