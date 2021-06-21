لتصل إلى 4300 جنيه للطن.. «التموين» ترفع سعر النخالة الخشنة 100 جنيه في أقل من أسبوع (مستند)

بعد أن تم زيادتها 100 جنيه الأسبوع الماضي ليصل سعر الطن إلى 4300 جنيه

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحديد أسعار بيع النخالة الخشبية وخليط الزوائد بالمطاحن التموينية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية في ضوء القرار رقم 223 لسنة 2017، بزيادة قدرها 100 جنيه للطن في أقل من أسبوع، بعد أن كانت قد رفعته 100 جنيه أخرى في 16 يونيو الجاري.

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية سعر النخالة الخشنة بواقع 4300 للطن كسعر بيع سواء بالمطاحن العامة أو الخاصة، شاملا قيمة فوارغ التعبئة والتحميل بكل محافظات الجمهورية، بعد أن كان سعرها 4200 في 16 يونيه الجاري، بينما كانت قد حددته في أول يونيو بسعر 4100 جنيه فقط.

كما حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية سعر الطن لبيع النخالة الخشبية وخليط الزوائد بالمطاحن بمحافظة شمال سيناء لتكون 4200 جنيه شاملة قيمة الفوارغ والتعبئة والتحميل، بعد أن كان 4100 جنيه 16 يونيو الجاري، بعد أن كانت قد حددتها بواقع 4000 جنيه للطن أول يونيه الجاري.

وحسب التعليمات التي أصدرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر كتاب دوري لها إلى أنه يحظر إضافة أي مبالغ عن الأسعار المحددة تحت أي مسمى على هذه الأسعار، كما يحظر تحميل أي سلعة أخرى أو تعليق بيعها على شروط تؤدي الى لزيادة أسعار تداولها بطريق مباشر مع تشديد الرقابة على حلقات التداول في ضوء القرار رقم 222 لسنة 2017.

يذكر أنه تباينت أسعار الأعلاف حيث تراوح سعر طن العلف الداجنى من 8000 إلى 8400 جنيه، مقابل 9000 جنيه كسعر قياسي مؤخرا علي أرضه، نتيجة تذبذب سعر خام الذرة الصفراء المستوردة من 5300 إلى 5200 جنيه حاليا، وهو المكون الأساسي للعلف.

وارتفعت أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية، بعد زيادة أسعار الذرة الصفراء المستوردة المكون الأساسى لها بالإضافة إلى كسب الصويا إلى 5200 جنيه بدون تعبئة، ويصل معبأ فى المصنع إلى 5650 جنيها مقابل 5200 فقط بداية العام.

وتستورد مصر 70% من خامات الأعلاف من الخارج مثل الذرة الصفراء والصويا وغيرها من دول الأرجنتين والبرازيل وأوكرانيا بكميات كبيرة تصل إلى 8 ملايين طن سنويا ذرة صفراء.

وطبقا لبيانات وزارة الزراعة فإن مساحة الذرة فى مصر نحو 3 ملايين طن موزعة بين الذرة الصفراء والبيضاء والرفيعة نحو ثلثي المساحة للأصناف البيضاء.