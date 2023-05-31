لتصل إلى 324 مليون جنيه.. أرباح بنك ABC مصر تنمو 158% بالربع الأول

شهدت نتائج أعمال

نتائج أعمال بنك ABC مصر

نمواً ملحوظاً في الربع الأول من عام 2023 حيث حقق صافي أرباح بلغت 324.4 مليون جنيه، عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية فى 31 مارس 2023 بنسبة نمو 158% مقارنة بالربع الأول من 2022.

وبلغ إجمالي الأصول 68.6 مليار جنيه، وبلغ إجمالي محفظة القروض الممنوحة للعملاء والبنوك 22 مليار جنيه. بلغ إجمالي ودائع العملاء 59.8 مليار جنيه.

كما بلغ صافي إيرادات النشاط 917.3 مليون جنيه عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية فى 31 مارس 2023.

وأفاد البنك في بيانه أنه من ناحية أخرى جار اتخاد الإجراءات اللازمة لزيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع بمبلغ 1.3 مليار جنيه ليصبح 5 مليارات جنيه بدلاً من 3.7 مليار جنيه.

وفي هذا الصدد صرح عمرو ثروت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC – مصر قائلا :” تعد نتائج أعمال الربع الأول من 2023 والتي أظهرت نمواً ملحوظاً في جميع مؤشرات الأداء، انعكاساً حقيقياً لنجاح استراتيجية بنك ABC مصر والتي تتمحور حول ثلاثة أهداف أولها تحقيق أداء مالي قوي من خلال العمل على تنوع محفظة البنك وثانياً تعزيز جهوده في التوسع بالسوق المصرية والذي يوفر بدوره مجموعة متنوعة من الفرص الواعدة لتأسيس بنك حديث يتمتع بشبكة دولية قوية.

بالإضافة إلى التركيز على تقديم أحدث الخدمات المصرفية الرقمية التي تلائم الشرائح المختلفة من العملاء وتحقق رضاهم.