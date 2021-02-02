لتصل إلى 26.4 ألف مركبة.. نموًا فى مبيعات الأتوبيسات خلال 2020%29.6

أظهر التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، ارتفاع المبيعات الإجمالية للأتوبيسات المجمعة محليًا

سجلت مبيعات الأتوبيسات فى السوق المصرية نموًا بنسبة %29.6 خلال العام الماضى، لتصل إلى 26 ألفا و433 وحدة، مقابل 20 ألفًا و396 مركبة فى الفترة المقابلة من 2019.

أظهر التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، ارتفاع المبيعات الإجمالية للأتوبيسات المجمعة محليًا بنسبة بلغت %24.3 لتسجل 15 ألف و921 مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 12 ألفًا و812 مركبة خلال نفس فترة المقارنة.

كما قفزت مبيعات قطاع الأتوبيسات المستوردة بنسبة %38.6 لتصل إلى 10 آلاف و512 وحدة بنهاية العام الماضى، مقابل 7 آلاف و584 مركبة خلال 2019.

«شيفروليه» تستحوذ على %23.4 من مبيعات الأتوبيسات

رصدت “المال” تطور العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للأتوبيسات بمختلف فئاتها فى السوق المحلية خلال العام الماضى، حيث اعتلت «شيفروليه» صدارة مبيعات القطاع بعدما استحوذت على حصة سوقية %23.4 باجمالى بيع 6 آلاف و186 مركبة، من إجمالى المبيعات التى بلغت 26 ألف و433 وحدة.

وجاءت «تويوتا» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع «الأتوبيسات» مسجلة حصة سوقية %19.3 بواقع 5 آلاف و112 وحدة، أعقبتها «كينج لونج» فى المركز الثالث بحصة بلغت %18.3 مسجلة 4846 مركبة.

وجاءت «جولدن دراجون» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية %14.3 بإجمالى بيع 3774 أتوبيس، تلتها «سوزوكي» فى المركز الخامس بنسبة بلغت %13.9 بنحو 3665 وحدة.

وتمركزت «مرسيدس MCV» فى المرتبة السادسة بحصة سوقية %1.8 بعد تمكنها من بيع 484 أتوبيس، أعقبتها «بريليانس» فى المركز السابع بحصة بلغت %1.7 بإجمالى بيع 460 وحدة.

وحلت «شنراى» فى المرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع «الأتوبيسات» مسجلة حصة سوقية %1.7 بعدما تمكنت من تسويق 450 وحدة، أعقبتها «فيكتوري» فى المركز التاسع بنسبة بلغت %1.4 محققة بيع 361 مركبة.

وحصدت «ميتسوبيشي» المرتبة العاشرة بعدما استحوذت على حصة سوقية %1.2 مسجلة بيع 310 أتوبيس، تبعتها «فهد» فى المركز الحادى عشر بنسبة بلغت %0.9 بواقع 249 مركبة.

ظهرت «فوتون» فى المرتبة الثانية عشر بحصة سوقية %0.8 بعدما حققت بيع 200 أتوبيس، أعقبتها «هيونداي» فى المركز الثالث عشر بحة بلغت %0.7 مسجلة بيع 186 مركبة.

وجاءت «فورد» فى المرتبة الرابعة عشر بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع «الأتوبيسات» مسجلة حصة سوقية %0.2 بإجمالى بيع 52 مركبة، خلال تلك الفترة.

وطبقًا لـ«أميك»، بلغ المبيعات الإجمالية للعلامات التجارية الأخرى نحو 98 أتوبيس فى السوق المحلية خلال العام الماضى.

«كينج لونج» تتصدر مبيعات «الميكروباص»

تصدرت العلامة الصينية «كينج لونج» قائمة مبيعات «الميكروباص» فى مصر، بعدما اقتنصت حصة سوقية %42 بإجمالى بيع 4 آلاف و846 سيارة، من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 11 ألفًا و596 مركبة، خلال العام الماضى.

وحلت «جولدن دراجون» فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع «الميكروباص» مسجلة حصة سوقية %33 مسجلة بيع 3774 مركبة خلال تلك الفترة.

وجاءت «تويوتا» فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية %13 بعد تمكنها من تسويق 1519 ميكروباص، تلتها «شيفروليه» فى المركز الرابع بحصة بلغت %4 مسجلة بيع 518 وحدة.

وتمركزت «بريليانس- جنبى» فى المرتبة الخامسة مسجلة حصة سوقية %3 بواقع 401 ميكروباص، أعقبتها «فهد» فى المركز السادس بحصة بلغت %2.1 بنحو 249 سيارة.

واحتلت «فوتون» فى المرتبة السابعة بحصة سوقية %1.2 مسجلة بيع 146 ميكروباص، تلتها «فيكتوري» فى المركز الثامن بحصة بلغت %1 بواقع 83 مركبة.

وظهرت «فورد» فى المرتبة التاسعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع «الميكروباص» مسجلة حصة سوقية قدرها %0.4 بعدما تمكنت من بيع 52 مركبة، أعقبتها «نيسان» فى المركز العاشر بإجمالى بيع 5 ميكروباصات.

فيما بلغت المبيعات الإجمالية للعلامات التجارية الأخرى نحو 3 ميكروباصات فى السوق المحلية خلال العام الماضى.

«شيفروليه» تهيمن على مبيعات «المينى فان»

هيمنت العلامة التجارية «شيفروليه» على النصيب الأكبر من مبيعات السيارات المنتمية لشريحة «المينى فان» سعة (7 مقاعد)، بعدما استحوذت على حصة سوقية قدرها %48 مسجلة بيع 4228 سيارة، من اجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 8 آلاف و772 مركبة، خلال العام الماضى.

وجاءت «سوزوكي» فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المنتمية لشريحة «المينى فان» مسجلة حصة سوقية %42 بعدما حققت بيع 3665 مركبة خلال تلك الفترة.

وحلت العلامة التجارية «شينراى» فى المرتبة الثالثة مسجلة حصة سوقية %5 بإجمالى بيع 450 سيارة، تلتها «فيكتوري» فى المركز الرابع بحصة بلغت %3 بنحو 278 وحدة.

وحصدت «بريليانس- جنباي» فى المرتبة الخامسة بحصة سوقية %1 بعدما تمكنت من بيع 59 سيارة، تعقبها «فوتون» فى المركز السادس بحصة بلغت %0.9 مسجلة بيع 51 مركبة.

بحسب «أميك»، بلغت المبيعات الإجمالية للعلامات التجارية الأخرى نحو 41 مركبة فى السوق المصرية خلال العام الماضى.