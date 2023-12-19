لتصل إلى 127 جنيهًا للكيلو.. زيادة جديدة في أسعار حلاوة وطحينة «حلواني» بداية من غدًا (مستند)

زيادة جديدة في أسعار حلاوة إخوان بالاضافة إلى الطحينة والتى اعلنت عنها شركة حلواني إخوان لصناعة وتوزيع المواد الغذائية على خلفية صعود سعر السكر في الأسواق مؤخرًا.

وحصلت المال على الزيادات الجديدة في أسعار حلاوة إخوان والمربي والتى سيتم تطبيقها في الأسواق بداية من غدًا الأربعاء 20 ديسمبر 2023.

وقامت الشركة بزيادة سعر الحلاوة السادة للعبوة وزن 4 كيلو إلى 460 جنيها بدلًا من 437 جنيها، فيما رفعت سعر حلاوة شوكولاتة وزن 4 كيلو إلى 575 بدلًا من 546 جنيها.

كما رفعت الشركة سعر حلاوة فستق وزن 4 كيلو إلى 1014 جنيها بدلًا من 966 جنيها بزيادة 48 جنيها، فيما رفعت سعر عبوة حلاوة بندق ولوز وزن 4 كيلو إلى 760 جنيها بدلًا من 725 جنيها.

في حين رفعت الشركة سعر عبوة حلاوة سادة وزن 1 كيلو إلى 133 جنيها بدلًا من 127 جنيها، ورفعت سعر عبوة حلاوة سادة وزن 250 جرام إلى 40 جنيها بدلًا من 37 جنيها، كما رفعت سعر حلاوة فستق وزن 250 جرام إلى 80 جنيها بدلًا من 69 جنيها.

كما ارتفع سعر الطحينة إخوان ليسجل العبوة وزن 240 جرام ليسجل 60 جنيه ، ، كما زاد سعر الطحينه وزن 475 جرام إلى 106 جنيهًا للعبوة ، فيما ارتفع سعر العبوة وزن 710 جرام إلى 152 جنيهًا