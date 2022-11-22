لتصل إلى 109 فروع.. جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية تفتتح فرعين في القاهرة والبحيرة

افتتحت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية فرعين جديدين لها، خلال الأسبوع الحالي، ليصل عدد فروع الجمعية على مستوى الجمهورية إلى 109 فروع حتى الآن.

صرح بهذا الدكتور محمد محرم، وكيل مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن تلك الفروع تستهدف تقديم الخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع أن الفرع الأول خلال الأسبوع الحالي، كان بمنطقة روض الفرج في محيط القاهرة الكبرى، موضحًا أن هذا يُعدّ الفرع الثاني من نوعه بالقاهرة الكبرى.

كما تم افتتاح الفرع الأخير؛ وهو رقم 109 بمحيط محافظة البحيرة، في مركز بدر، مشيرًا إلى أن تلك الفروع الجديدة يتم افتتاحها بناء على دراسة جدوى تؤكد وجود اهتمام من قِبل المموّلين لخدمات الجمعية.

وكان قد كشف الدكتور محمد محرم، وكيل مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، في تصريحات سابقة، أن الجمهية تستهدف الوصول إلى كل محافظات الجمهورية.

وأضاف أن الإقراض الشهري لمشروع الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التابع للجمعية، وصل مؤخرًا إلى حجم إقراض يقدر بنحو 500 مليون جنيه، بحجم تمويل يصل لما بين 10 و250 ألف جنيه.

وأكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية أن عدد الموظفين بالمشروع حتى الآن بلغ قرابة 4000 على مستوى الجمهورية،

حيث أصبح للجمعية فروع في 19 محافظة، مشيرًا إلى أن حجم القروض السنوية قاربت الـ6 مليارات جنيه سنويًّا بنسبة استرداد بلغت 99%،

ومتوقع أن تتضاعف خلال السنوات القليلة المقبلة، مع إقبال العملاء على القروض التي تمنحها الجمعية.

ولفت محرم إلى أن المشروع التابع لجمعية رجال أعمال الإسكندرية يُعدّ من أهم المشروعات المتخصصة للتمويل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مستفيدة من التسهيلات المقررة في هذا الشأن من كل الجهات المعنية، وخاصة من قِبل البنك المركزي.

وتابع أن حجم محفظة الإقراض ضمن مشروع تنمية المشروعات الصغيرة والحرفية، التابع للجمعية، وصل إلى قرابة 4 مليارات جنيه.

وأشار التقرير إلى أن عدد العملاء لهذه المشروع وصل، خلال العام الحالي حتى نهاية أكتوبر من العام الماضي، إلى قرابة 482 ألف عمل، حيث توزع ما بين 241 ألف عميل من السيدات، و241 ألف عميل من الرجل، بنسبة 50% لكل من الجنسين.

كما ذهب التقرير إلى أن متوسط حجم القرض بلغ 8.3 ألف جنيه، كما توزعت القروض في الريف بنسبة 77.5%، بينما كان في الحضر بنسبة 22.5%، حيث يتم توفير القروض في 11 محافظات على مستوى الجمهورية، وليس الإسكندرية فقط.