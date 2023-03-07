لتصل إلى 1.5 مليون جنيه.. زيادات جديدة في أسعار سيارات «كيا سبورتاج» خلال مارس

أرسلت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «كيا»، لشبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، القائمة السعرية الجديدة والتى تضمنت زيادات فى أسعار سيارات كيا سبورتاج بقيمة تتراوح بين 100 إلى 150 ألف جنيه لبعض الفئات خلال مارس الحالى.

وبعد تطبيق تلك الزيادات السعرية قفزت أسعار «كيا سبورتاج» إلى 1.5 مليون جنيه للفئة الأعلى.

وتوضح القائمة التالية، أحدث أسعار سيارات كيا في مصر خلال مارس 2023:

وينتمى طراز سبورتاج إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1600 سى سى تيربو، ينتج قوة 180 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 265 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات «DCT».

وتقدم طرازات كيا سبورتاج بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية – فرامل مانعة للانغلاق مع توزيع الإلكترونى للفرامل – نظام اتزان السيارة مع خلال عجلة القيادة والثبات الإلكترونى – نظام مراقبة ضغط الاطارات – برنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات – برنامج تدعيم الفرامل – فرامل يد إلكترونية – حساسات ركن خلفية – نظام تحذير تجنب الاصطدام فى النقطة العمياء».

وزودت السيارة مصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية LED ثنائية تعمل عند إدارة المحرك – مصابيح إضاءة خلفية مزودة بشريط إضاءة بتقنية LED- زجاج جانبى وخلفى ملون – عوارض تحميل فوق سقف السيارة – حساس إضاءة – فتحة سقف بانوراما – جنوط رياضية 19 بوصة للفئات الأعلى».

ودعمت سيارات كيا سبورتاج ببعض التجهيزات الأخرى، من بينها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك – خيار وضعية القيادة حسب نوعية الطرق – مثبت سرعة – كاميرا خلفية – لوحة عدادات ديجيتال – فتح الشنطة الخلفية كهربائيًّا – مرآة ذاتية التعتيم».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهى مكون من «مكيف هواء يدوى – راديو – عدد 6 سماعات – وصلة USB – بلوتوث – خاصية ربط أجهزة الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية آبل كار بلاى وأندرويد أوتو – تحكم بالنظام الصوتى من عجلة القيادة – التحكم فى مستوى ارتفاع مقعد السائق وغيرها».