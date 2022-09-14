لتسير مع الاتجاه العام للسوق.. أسهم تتكبد أعلى تراجعات في البورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت مجموعة من أسهم البورصة المصرية أعلى تراجعات بنهاية تعاملات اليوم بنسب تراوحت بين نحو 10 و7%، لتسير في الاتجاه العام الهابط للسوق.

وتصدر الأسهم الهابطة اليوم العربية لمنتجات الألبان “آراب ديري – باندا” بنسبة 9.69% مغلقا عند مستوى 3.450 جنيه، ثم أوراسكوم للتنمية مصر بنسبة 7.03%، مغلقا عند مستوى 5.160 جنيه، ثم سماد مصر “إيجيفرت” بنسبة 6.82%، مغلقا عند مستوى 11.200 جنيه.

وجاء سهم أودن للاستثمارات المالية مرتفعا 6.29% مغلقا عند 1.312 جنيه، ثم أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 6.08%، مغلقا عند مستوى 23.480 جنيه.

ومع إغلاق تعاملات اليوم تراجع مؤشر السوق الرئيس Egx30 بنسبة 1.96% مغلقا عند مستوى 10193، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.34%، مغلقا عند مستوى 2272 نقطة، وتراجع أيضا المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 1.52%، مغلقا عند مستوى 3239 نقطة.