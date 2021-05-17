أسواق عربية

لتسوية متأخرات لصندوق النقد.. الخرطوم تتلقى قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار من باريس

السودان في طور الخروج من عقوبات اقتصادية وعزلة استمرت لعقود
أحمد فراج 11:26 ص, الأثنين, 17 مايو 21 11:26 ص, الأثنين, 17 مايو 21

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يسعى السودان إلى جذب مستثمرين والحصول على تعهدات لسداد متأخراته لصندوق النقد الدولي في مؤتمر باريس لدعم السودان ، الذي ينطلق اليوم ويستمر ليومين، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، وهو ما يمهد الطريق لتخفيف أوسع نطاقا لأعباء الديون الخارجية التي لا تقل عن 50 مليار دولار.

وذكرت وكالة رويترز أن السودان راكم متأخرات ضخمة على ديونه.

لكنه أحرز مؤخرا تقدما سريعا في اتجاه إلغاء جزء كبير منها في إطار مبادرة صندوق النقد والبنك الدوليين المعنية بالبلدان الفقيرة.

وزير المالية الفرنسى: باريس ستمنح السودان قرضا تجسيريا بقيمة 1.5 مليار دولار

وأعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير اليوم الإثنين، أن فرنسا ستمنح السودان قرضا تجسيريا بقيمة 1.5 مليار دولار لتسوية متأخرات لصندوق النقد الدولي.

وقال لومير في مؤتمر بباريس “سيؤكد الرئيس ماكرون في وقت لاحق اليوم أن فرنسا ستقدم قرضا تجسيريا بقيمة 1.5 مليار دولار لسداد متأخرات السودان المستحقة لصندوق النقد الدولي”.

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ومن المتوقع أن يمضي السودان قدما نحو “نقطة قرار” ستجعله مؤهلا للمبادرة في يونيو وتسمح للسودان بالحصول على تمويل دولي بتكلفة أقل.

وذلك حال تعهد أعضاء صندوق النقد الدولي بتغطية متأخرات السودان البالغة 1.33 مليار دولار للصندوق.

السودان يسوى متأخرات مستحقة للبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية من خلال قروض تجسيرية

سوى السودان مؤخرا متأخرات مستحقة للبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية من خلال قروض تجسيرية من دول غربية.

والسودان في طور الخروج من عقوبات اقتصادية وعزلة استمرت لعقود في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش في أبريل 2019 بعد انتفاضة.

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وتحاول حكومة انتقالية عُينت بموجب اتفاق لتقاسم عسكري مدني للسلطة إخراج البلاد من أزمة اقتصادية عميقة.

حيث تجاوز التضخم 300% وعجز في السلع الأساسية.

وتشمل الإصلاحات الرئيسية الأخيرة في إطار برنامج المراقبة التابع لصندوق النقد الدولي تقليص دعم الوقود وخفضا حادا لقيمة العملة.

ومن أهداف مؤتمر باريس دعم الاهتمام بالاستثمار.

وقال خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، إنه من المقرر طرح مشروعات بمليارات الدولارات في مجالات الطاقة والتعدين والبنية التحتية والزراعة.

من أهداف مؤتمر باريس لدعم السودان استقطاب بنوك دولية

ومن الأهداف الرئيسية الأخرى استقطاب بنوك دولية بعد إصلاحات فى القطاع المالي.

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية، إن المؤتمر يستهدف على صعيد الديون التعامل مع المتأخرات المستحقة للمقرضين الدوليين قبل الانتقال إلى الدائنين الثنائيين.

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وحوالي نصف ديون السودان الثنائية مستحقة لأعضاء نادي باريس.

وقال مسؤول في صندوق النقد، إن ما بين 10 % و14 % من ديونه الخارجية هي ديون تجارية، وهي نسبة مرتفعة بشكل استثنائي.

وقالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين، وهي من الدائنين الرئيسيين، خفضت وألغت بعض الديون وستدفع المجتمع الدولي لفعل ذلك.

وقالت السعودية، وهي دائن كبير آخر، إنها ستضغط أيضا من أجل اتفاق واسع بشأن الديون.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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