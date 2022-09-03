لتسليم دعوة مؤتمر COP27 .. سفيرة مصر تلتقي القائم بأعمال وزير خارجية أوزبكستان

سلمت السفيرة أميرة فهمي سفيرة جمهورية مصر العربية لدى أوزبكستان دعوة مؤتمر COP27 للقائم بأعمال وزير الخارجية

مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27

جاء ذلك خلال استقبال السفير “فلاديمير نوروف” القائم بأعمال وزير خارجية أوزبكستان، السفيرة أميرة فهمي، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى جمهورية أوزبكستان، حيث قدمت السفيرة المصرية التهنئة بالذكرى الحادية والثلاثين لاستقلال جمهورية أوزبكستان، وسلمته الدعوة الموجهة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السيد الرئيس “شوكت ميرضياييف” رئيس جمهورية أوزبكستان، للمشاركة في قمة قادة العالم يومي 7 و8 نوفمبر 2022 خلال الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ.

هذا، وحرصت السفيرة المصرية على استعراض رؤية وأولويات مصر خلال مؤتمر COP27 منوهةً إلى تطلع مصر لمشاركة رفيعة المستوى من أوزبكستان به أخذاً في الاعتبار تشابه رؤى البلدين حول العديد من الموضوعات المتصلة بتغير المناخ. كما تم بحث التحضيرات الجارية لقمة منظمة شنغهاي للتعاون التي سوف تستضيفها أوزبكستان في مدينة سمرقند يومي 15 و 16 سبتمبر الجاري، وسبل التعاون مع مصر في إطار المنظمة.

تنظيم منتديات الأعمال وتنفيذ المشاريع الاستثمارية

وتناول الجانبان كذلك آفاق تكثيف التعاون في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، بما في ذلك من خلال تشجيع الاتصالات المباشرة بين دوائر الأعمال وتنظيم منتديات الأعمال وتنفيذ المشاريع الاستثمارية في مجالات الغزل والنسيج والزراعة والأدوية وغيرها من الصناعات، والعمل على تذليل العقبات التي قد تعوق التبادل التجارى وتسجيل الأدوية المصرية في أوزبكستان وزيادة رحلات الطيران المباشرة بين البلدين.

ومن جانبه، أشاد السفير الأوزبكي بجهود الدولة المصرية لتكثيف التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، بما في ذلك من خلال استضافة مصر للعديد من المؤتمرات التي تهدف لتجديد الخطاب الديني وإظهار الصورة الحقيقية السمحة للإسلام، منوهاً إلى تشابه الرؤى بين البلدين في هذا الصدد.