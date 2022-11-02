«لتسرقها».. سيدة تنهي حياة جارتها المسنة في القاهرة

تخلصت سيدة من جارتها المسنة داخل مسكنها في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة ، بعدما رطمت رأسها في الأرض عدة مرات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وذلك لتتمكن من سرقتها.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا بالعثور على جثة سيدة داخل مسكنها بدائرة القسم، وبها عدة إصابات.

وبسؤال نجلتها قررت بأن والدتها تقيم برفقة شقيقها من ذوي الهمم، واكتشافها سرقة 2 كيس نقود، هاتف محمول، دفتر مديونات، لاعتيادها وضعهم داخل ملابسها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، وباستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد مرتكبة الواقعة، ربة منزل -مقيمة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافها وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، لاستدانتها مبلغ مالي من المجني عليها وسدادها جزء منه، وتعثرها في سداد باقي المبلغ، ومطالبة المجني عليها لها بتسديد باقي المديونية، ولعلمها بكبر سنها عقدت العزم على سرقتها، والتخلص منها.

وأضافت أنه في سبيل ذلك توجهت لمحل سكنها ولدى فتح الباب ودفعها فارتطم رأسها بمقبض كرسي خشبي وسقطت على الأرض، ورطمت رأسها بالأرض عدة مرات حتى تأكدت من وفاتها والاستيلاء على المسروقات المشار إليها، ولاذت بالفرار.

ولفتت إلى أنها تخلصت من الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها بإلقائه بالطريق العام، وبارشادها بمسكنها ضبطت حافظتي نقود بداخلهما مبلغ مالي، حقيبة صغيرة الحجم بداخلها 5 بطاقات رقم قومي من بينهم بطاقتي المتوفاة ونجلها، 2 كارت فيزا، بطاقة تموين، الأجندة الخاصة بحسابات عملاء المجني عليها.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.