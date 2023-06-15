لتسجل 78 ألف دولار.. واردات مصر من الهواتف تتراجع بنسبة 99.8% خلال مارس الماضي

تراجعت قيمة واردات مصر من هواتف المحمول خلال مارس الماضى بنسبة 99.8% لتسجل 78 ألف دولار، مقابل 46 مليونا و325 ألف دولار فى الشهر ذاته من العام السابق.

وكشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي حصلت “المال” على نسخة منه، أن واردات مصر من هواتف المحمول خلال الربع الأول من العام الحالى، انخفضت بنسبة 99.9% إلى 438 ألف دولار، مقابل 308 مليونًا و740 ألف دولار فى الفترة ذاتها المقابلة من العام السابق.

وأرجع أحد وكلاء الهواتف الصينية تراجع واردات القطاع إلى الصعوبات التى تواجه الوكلاء والمستوردين فى جلب الشحنات من الخارج جراء تشديد الضوابط والقيود على عمليات الاستيراد منذ فبراير 2022 حتى الأن.

وأضاف أن سوق المحمول تأثرت سلبًا من تباطؤ حركة الاستيراد و وانخفاض أعداد الكميات الموردة والمطروحة محليًا مما انعكس على اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب لاسيما مع زيادة الأسعار.

وأوضح أن حجم الطلب على شراء الهواتف الجديدة تراجع بشكل حاد خلال الفترة الماضية على خلفية نقص المعروض من مختلف الماركات التجارية بالإضافة إلى الزيادات السعرية المتتالية التى أقرتها الشركات والمستوردين على منتجاتهم بسبب انخفاض قيمة العملية المحلية أمام نظيرتها الأجنبية التى أدت إلى زيادة التكلفة بنسب مرتفعة.

وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، تراجع مبيعات هواتف المحمول في مصر خلال شهر مارس الماضى، بنسبة 52% لتصل إلى 602 ألف جهاز، مقابل مليون و249 ألف في الفترة المقابلة من العام السابق.

ورصدت “المال” تطور خريطة مبيعات هواتف المحمول خلال مارس الماضى، استنادًا إلى تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

«سامسونج» تهيمن على مبيعات الهواتف فى القاهرة

هيمنت العلامة الكورية «سامسونج» على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات هواتف المحمول فى محافظة القاهرة، بنسبة بلغت 47% من إجمالي المبيعات البالغة نحو 282 ألف جهاز، خلال شهر مارس الماضى.

وجاءت العلامة الصينية «أوبو» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 13% من إجمالى المبيعات، تبعتها «ريدمي» في المركز الثالث بحصة بلغت 12%.

وحلت «ريلمي» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 7%، تبعتها «فيفو» فى المركز الثالث بحصة بلغت 6%.

تمركزت «إنفينيكس» فى المرتبة السادسة بحصة سوقية 5%، تلتها «آبل» في المركز السابع بحصة قدرها 3%.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 7% للعلامات التجارية الأخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر مارس الماضى.

«سامسونج» تتربع على قمة مبيعات الهواتف في الإسكندرية

تربعت العلامة الكورية «سامسونج» على قمة مبيعات هواتف المحمول فى محافظة الإسكندرية، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 53%، من إجمالى المبيعات البالغة 50 ألف جهاز خلال شهر مارس الماضى.

وجاءت العلامة الصينية «أوبو» في المرتبة الثانية بعدما اقتنصت حصة سوقية 12% من إجمالى المبيعات، تبعتها «ريدمي» فى المركز الثالث بحصة بلغت 11%.

وظهرت «فيفو» في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 7%، تلتها و«ريلمي» في المركز الخامس بنسبة 6%، ثم «إنفينيكس» سادسًا بحصة 5%.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 6% على العلامات التجارية الاخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر مارس الماضى.

«سامسونج» و«أوبو» الأكثر مبيعًا للهواتف في «الدلتا»

اعتلت «سامسونج» صدارة قائمة الماركات التجارية الأكثرمبيعًا لأجهزة هواتف المحمول بمدن الدلتا، بعدما استحوذت على حصة سوقية 38%، من إجمالى المبيعات التي بلغت 156 ألف جهاز، خلال مارس الماضى.

بحسب البيانات المعلنة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، جاءت العلامة الصينية «أوبو» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 23%، تبعتها «ريلمي» فى المركز الثالث بحصة بلغت 19%.

حصدت «ريدمي» المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 8%، تلتها «إنفينيكس» و«فيفو» فى المركزين الخامس والسادس بنسبة قدرها 4% لكل منهما.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 4% على العلامات التجارية الاخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر مارس الماضى.

«سامسونج» تستحوذ على 52% من مبيعات الهواتف في الصعيد

استحوذت العلامة الكورية «سامسونج» على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات هواتف المحمول بمنطقة مدن الصعيد، بنسبة بلغت 52%، من إجمالى المبيعات التي بلغت 86 ألف جهاز خلال شهر مارس الماضى.

وجاءت العلامة الصينية «أوبو» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 13% من إجمالى المبيعات.

واقتنصت «ريدمي» فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية 11%، أعقبتها «ريلمي» في المركز الرابع بحصة بلغت 9%.

وتمركزت «إنفنينيكس» في المرتبة الخامسة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول بمنطقة مدن الصعيد، بعدما اقتنصت حصة سوقية 7%، تلتها «فيفو» في المركز السادس بحصة بلغت 5%.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 3% على العلامات التجارية الأخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر مارس الماضى.

كما استحوذت العلامة الكورية «سامسونج» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات هواتف المحمول بمنطقة مدن القناة بنسبة بلغت 51%، من إجمالى المبيعات التي بلغت 28 ألف جهاز، خلال شهر مارس الماضى.

بحسب البيانات المعلنة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، جاءت العلامة الصينية «أوبو» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 15% من إجمالى المبيعات.

حصدت «ريدمي» المرتبة الثالثة بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 12%، تبعتها «ريلمي» فى المركز الرابع بحصة بلغت 9%.

وحلت «إنفنينيكس» و«فيفو» في المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول بمدن القناة مسجلة حصة سوقية 5% لكل منهما.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 3% على العلامات التجارية الأخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر مارس الماضى.