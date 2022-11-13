لتسجل 457 ألف دولار.. واردات مصر من هواتف المحمول تتراجع 99.7% خلال أغسطس الماضى

كشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع قيمة واردات مصر من هواتف المحمول بنسبة 99.7% لتصل إلى 457 ألف دولار خلال أغسطس الماضى، مقابل 194 مليونا و739 ألف دولار في الشهر ذاته من العام السابق.

وأرجع أحمد قنديل، المدير الإقليمى لشركة «بينكو» بمنطقة شمال أفريقيا، تراجع واردات القطاع إلى الصعوبات التى تواجه شركات الهواتف المحلية في عمليات الاستيراد، وعدم قدراتها على التعاقد على جلب أي شحنات جديدة منذ عدة أشهر.

وأضاف “قنديل” أن الفترة الماضية شهدت إقبال العديد من شركات الهواتف على مشروع تصنيع وحداتها محليًا، بغرض تفادى القيود الاسترادية وتخفيض التكلفة، فضلًا عن إمكانية توريد وإنتاج الكميات التى تتناسب مع حجم الطلب المحلي.

يشار إلى 6 شركات للهواتف المحمولة أعلنت عن خطط إنتاج بعض وحداتها محليًا؛ وهي «سامسونج، ونوكيا، وإنفينيكس، وأوبو، وايتل، وفيفو».

واردات هواتف المحمول تهبط 72.6% خلال 8 أشهر

وتراجعت واردات مصر من هواتف المحمول بنسبة 72.6% لتصل إلى 337 مليونا و8 آلاف دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، مقابل مليار و230 مليونا و 540 ألف دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

ورصدت “المال” تطور واردات مصر من أجهزة هواتف المحمول خلال خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتعتمد بيانات الجهاز فى حساب معدل واردات أجهزة هواتف المحمول لمصر على القيمة الإجمالية والمعلنة من قبل جميع الإدارات العامة للمنافذ الجمركية بنهاية أعمال كل شهر.

ومع مطلع 2022، شهدت واردات مصر من أجهزة هواتف المحمول انخفاضًا بنسبة بلغت 18.8%، لتسجل 119.8 مليون دولار خلال يناير الماضى، مقارنة بـنحو 147.5 مليون خلال الشهر ذاته من 2021.

واستمر تراجع واردات القطاع لشهر فبراير الماضى بنسبة بلغت 57.2% مسجلًا نحو 64 مليونا و338 ألف دولار، مقابل 150 مليونا و473 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.

على أن انخفضت واردات هواتف المحمول بنسبة 85% لتسجل نحو 25 مليونا و263 ألف دولار خلال مارس الماضي، مقارنة بنحو 169 مليونا و358 ألف دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

وتراجعت واردات القطاع لأدنى مستوى لها خلال شهر أبريل الماضى، لتتراجع بنسبة 88%، لتسجل نحو 16 مليونا و397 ألف دولار، مقابل 139 مليونا و736 ألف دولار في نفس فترة المقارنة.

واستمر تراجع واردات مصر من هواتف المحمول بنسبة 91%، لتسجل 12 مليون و983 ألف دولار خلال مايو الماضى، مقابل 145 مليونا و183 ألف دولار في الشهر ذاته من العام السابق.

وخلال يونيو الماضى، هبطت واردات الهواتف المحمولة لأدنى مستوى لتصل إلى 500 ألف دولار، مقابل 122.2 مليون دولار في الشهر ذاته من العام السابق.

ليستمر تراجع الواردات بنسبة 99.9% لتسجل 69 ألف دولار خلال يوليو الماضى، مقابل 161 مليون و361 ألف دولار في الشهر ذاته من العام السابق

على أن هبطت واردات الهواتف المحمولة بنسبة 99.7% خلال أغسطس الماضى لتصل إلى 457 ألف دولار، مقابل 194 مليون و739 ألف دولار في الشهر ذاته من العام السابق.