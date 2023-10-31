لتسجل 387.5 مليون دولار.. واردات مكونات إنتاج السيارات تهبط 22% خلال 8 أشهر

أظهر البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، بنسبة 22% لتسجل 387 مليونًا و503 آلاف دولار، مقابل 498 مليونًا و299 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وانخفضت قيمة واردات مكونات إنتاج المركبات خلال أغسطس الماضى، بنسبة 8.9% لتسجل 51 مليونًا و743 ألف دولار، مقارنة بنحو 56 مليونا و833 ألف دولار فى الشهر نفسه من العام السابق.

وأرجع خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، تراجع واردات مكونات المركبات إلى تباطؤ البنوك في إصدار الموافقات الخاصة بالاعتمادات المستندية لاستيراد شحنات مكونات الإنتاج،

بالإضافة تشديد الضوابط التى تم تطبيقها على الاستيراد منذ فبراير 2022، ما أثرت سلبًا على خطط الشركات المحلية وعدم تمكنهم من جلب الشحنات المتعاقد عليها من أجزاء ومكونات التصنيع من الخارج.

وأضاف سعد أن بعض شركات السيارات ومكوناتها اضطرت لتخفيض الطاقة الإنتاجية بالمصانع بالتزامن مع تآكل المخزون لديهم، فضلًا عن توقف المزيد من الخسائر المالية الناتجة عن تباطؤ حجم الإنتاج والمبيعات في السوق المحلية.