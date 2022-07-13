لتر بنزين الأثرياء يقفز جنيهين في أقل من 3 سنوات

طبقت الحكومة عدة قرارات لزيادة أسعار بنزين 95 فى السوق المحلية منذ تشكيل لجنة التسعير التلقائي للوقود خلال عام 2019 حتى الآن.

وأصدرت اللجنة 4 قرارات رفعت من خلالها أسعار بنزين الأثرياء، نوعية 95 من 8.75 جنيه للتر فى أكتوبر 2019 إلى 10.75 جنيه حاليا بنسبة زيادة 22.9% على مدار تلك الفترة، التى لم تتجاوز ثلاث سنوات.

تم إصدار القرار الأول خلال يوليو 2021 وتم خلاله زيادة سعر بنزين 95 من 8.75 جنيه للتر إلى 9.25 جنيه.

القرار الثانى للزيادة فى فبراير 2022 تم خلاله زيادة السعر الى 9.5 جنيه، والقرار الثالث فى أبريل الماضى ليقفز اللتر إلى 9.75 جنيه، وأخيرا قرار اليوم بزيادة سعر لتر بنزين 95 إلى 10.75 جنيه.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2022.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتى 8.00 جنيه للتر البنزين 80 و9.25 جنيه للتر البنزين 92 و10.75 جنيه للتر البنزين 95.

وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه / لتر وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.