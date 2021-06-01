اقتصاد وأسواق

لترفيه الأطفال.. بدء تشغيل البدلات النهرية في حديقة الحيوان بالجيزة

داخل منطقة البدلات النهرية مجموعة من الغطاسين المدربين لحماية الأطفال، فضلا عن توفير جواكت أمان للأطفال،
الصاوي أحمد 11:22 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21 11:22 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21

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بدأت حديقة الحيوان بالجيزة، التشغيل التجريبى لمشروع البدلات النهرية لأول مرة ، حيث تمثل إضافة قوية داخل الحديقة تضفى نوع من الترفيه والبهجة لدى الأطفال.

صرح بذلك د محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان.

وأوضح أن البدلات النهرية مجموعة من البدلات المجهزة على أعلى مستوى داخل بحيرة تم تجهيزها وتزيينها بالرسومات الخلابة ويتوسطها نافورة، وتم تزويد كل بدال من البدالات بمسدسات “مياه” لإضفاء نوع من الترفيه على الأطفال .

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وأفاد بأنه داخل منطقة البدلات النهرية مجموعة من الغطاسين المدربين لحماية الأطفال، فضلا عن توفير جواكت أمان للأطفال، مما يضفي جانب من الحماية والأمان.

وأكد رجائي أن يأتي ذلك ففى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة تنوع وزيادة الانشطة الترفيهية داخل حديقة الحيوان.

وأشار إلى أنه تم عمل مشروع بدلات مائية لاستغلال المسطحات المائية والبحيرات بعد تبطينها وتنقية المياه بها لإدخال مزيد من البهجة لزائرى الحديقة وذلك بعد إنشاء مدينة ملاهى الاطفال وحديقة الحيوانات الأليفة للأطفال و سينما الأطفال.

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بقلم الصاوي أحمد

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