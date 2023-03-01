«لترشيد الطاقة» .. مجلس الوزراء يقرر عودة العمل بالتوقيت الصيفي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.

ونص مشروع القانون على أنه : “اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة”.

وذكر فى القرار أن ذلك يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.

جاء ذلك حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي، من مقرها في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.

وتحدث خلال الاجتماع، عن عدد من الموضوعات والفعاليات المهمة التي شهدتها الأيام الماضية، استهلها بالإعراب عن سعادته لبدء تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، التي أُعلن عن تدشينها، مطلع الأسبوع الجاري، خلال تشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفعالية اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ هذه الخطة.

ونوه إلى تأكيد السيد الرئيس أهمية وجود جميع أجهزة الدولة في سيناء بعد القضاء على الإرهاب، وتشديد سيادته على أهمية التحرك بشكل سريع وكبير؛ كي يشعر أهالي سيناء بأن الدولة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ خطط التنمية.

وفي هذا السياق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي خالص الشكر للسيد الفريق أول/ محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكذا رجال القوات المسلحة، على الجهود المضنية التي بذلت من أجل التجهيز لبدء عمليات التنمية في سيناء، عبر اصطفاف آلاف المعدات، كما وجه رئيس الوزراء الشكر لكل الوزارات والجهات وأجهزة الدولة المعنية، على ما يتم بذله في هذا الشأن من جهود ملموسة.

وأشاد بما تم عرضه خلال فعاليات اصطفاف المعدات، ومؤكدا قدرة الدولة على إحداث التنمية في كل المجالات على هذه البقعة الغالية.