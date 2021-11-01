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«لترشيد استهلاك المياه».. الحكومة : تركيب 16.6 مليون عداد مسبوق الدفع وقطع موفرة بالخلاطات

وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بعقد اجتماع مع أصحاب مصانع إنتاج خلاطات المياه فى مصر
صفية حمدي 3:16 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21 3:16 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ عدد من الخطوات الخاصة بترشيد استهلاك المياه، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة.

وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بعقد اجتماع مع أصحاب مصانع إنتاج خلاطات المياه فى مصر، للاتفاق على أن يكون فى مكونها الداخلى الجزء المخصص لتوفير الاستهلاك من المياه، وكذلك التعامل مع كافة الخلاطات المستوردة بنفس الطريقة بحيث يتم تركيب القطعة الموفرة فى كل خلاطات المياه.

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ولفت إلى أن ذلك يأتى ضمن خطة قومية لترشيد الاستهلاك من المياه، يتم تنفيذها عبر عدة خطوات، وهذه القطعة توفر الاستهلاك بنحو 40% طبقاً للدراسات.

ومن جانبه أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان ، خلال الإجتماع، أنه تم إعداد خطة تنفيذية متكاملة بتوقيتات محددة لتركيب عدادات المياه مسبوقة الدفع على مستوى الجمهورية حتى 2030.

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وأوضح أن الخطة تستهدف الوصول إلى 16.6 مليون عداد مسبوق الدفع بحلول عام 2030، تتضمن 740 ألف عداد جديد تم تركيبها من عام 2020 حتى 30 يونيو 2021 إلى جانب 2.16 مليون عداد معطل من المستهدف إحلالها واستبدالها خلال الفترة من 1 يوليو 2021 وحتى 30 يونيو 2023.

وذلك إلى جانب تحويل العدادات الميكانيكية التى تعمل إلى عدادات مسبقة بواقع 1.95 مليون عداد سنوياً، بإجمالى 13.7مليون عداد حتى 2030.

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بقلم صفية حمدي

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