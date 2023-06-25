لتخفيف مخاطر وسائل التواصل.. اتحاد التأمين يُنشئ لجنتي الوعي والتحول الرقمي

قال الاتحاد المصري للتأمين، إنه قد خصص لجنتين تدرسان مستجدات السوق، وهما لجنتي الوعي التأميني والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن التغطيات تعد أحد آليات إدارة الأخطار، إلا أن هناك عدد من الأدوات الأخرى يمكن استخدامها لمحاولة التخفيف من مخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التسويق، إذ يجب أن تستند وسائل التواصل الاجتماعي إلى متطلبات العمل وليس وجهات نظر شخصية، ويحتاج أصحاب الأعمال والمديرون التأكد من أن اتخاذ القرار بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأعمال يعتمد على احتياجات المؤسسة.

وأضاف الاتحاد، خلال نشرته الأسبوعية، أن السيطرة على مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي لا بد لها من تخصيص مسئول عن النشر على وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى الذي يُنشر، ويحتاج الشخص القائم بالدور إلى فهم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مناسب، بالاعتماد على أشكال الاتصال ونوع الرسائل الواجب مشاركتها.

وبيّن أنه ينبغي أن يقدم الشخص القائم بتلك المهمة أيضًا إرشادات حول عدد المرات التي يراقب فيها وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية الاستجابة للردود السلبية جيدًا وبشكل مهني، وحين وجود ردود فعل سلبية حول منتج أو خدمة يحاول استخدام الردود وتحويلها لنقاط قوى، مع تسليط الضوء على كيفية اهتمام الشركة بردود الفعل السلبية للعملاء.

وأشار الاتحاد إلى أهمية تدريب الموظفين المسئولين عن وسائل التواصل الاجتماعي في حالة عدم الاستعانة بوكالات خارجية، فغالبًا ما يُفترض أن الشباب على دراية جيدة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن الحال ليس على ذلك دائمًا، فطبيعة استخدامها بشكل شخصي تختلف تمامًا عن المؤسسات والشركات وطبيعة المخاطر المحتملة، حيث إن جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لا يدركون الاستخدام المناسب لها.

وبيّن الاتحاد أن فهم طبيعة موقع التواصل الاجتماعي المستخدم هام للغاية، فهناك مجموعة متنوعة منها متاحة للأنشطة التجارية، وكلها تقدم مزايا متشابهة ولكنها مختلفة، وغدا من المهم جدًا فهم الوظائف المختلفة داخل المواقع وطبيعة الجمهور المستهدف، حيث إن عدم الفهم الكامل لكيفية عمل الموقع يؤدي إلى زيادة مخاطر استخدامه.

وأكد الاتحاد على ضرورة التأني في النشر، مع وجوب النظر بعناية في جميع المشاركات والمنشورات المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى رسائل سيئة الصياغة يسهل تفسيرها بشكل خاطئ.

وأفاد الاتحاد المصري للتأمين أن وسائل التواصل الاجتماعي تؤدي دورًا محوريًا في التسويق لشركات التأمين، مشيرًا إلى أهمية إطلاع سوق التأمين المصرية والأسواق العربية على التسويق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وما فيه من فرص وتحديات.