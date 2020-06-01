لتخفيف الضغط على 105.. تعرف على أرقام الإبلاغ عن حالات «كورونا» في 9 محافظات

أعلنت عدة محافظات في مصر عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وكذلك للإبلاغ عن الحالات المصابة بالفيروس، وذلك لتخفيف الضغط على الخط الساخن 105، الخاص بوزارة الصحة.

يأتي ذلك بعد توجيه د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتخصيص خط ساخن في كل محافظة، يتم تفعيله على مدار الـ 24 ساعة، لمتابعة استفسارات وشكاوى المواطنين، بشأن العلاج من فيروس كورونا، وأن يقوم كل محافظ بنفسه بمتابعة أي شكاوى ترد عبر هذا الخط الساخن، ولاسيما في حالة رفض أي مستشفى تابعة للمحافظة دخول حالات مصابة إليها.

وقال مدبولي، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم الإثنين: «هذه المرحلة الحرجة تقتضي تدخلكم شخصياً»، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة لمتابعة عمل كل خط ساخن، باعتبار أن خط كل محافظة سيشكل نقطة وصول أسرع لطالب الشكوى أو الحالة، كما سيسهم في تخفيف الضغط على الخط الساخن الرئيسي 105 التابع لوزارة الصحة، الذي تم تدعيمه بالخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

القاهرة تخصص 15469 للإبلاغ عن حالات «كورونا»

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عن تخصيص الخط الساخن 15469 للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية مشددة ضد أى مسئول يتقاعس عن أداء عمله وواجبه بشأن تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.

الجيزة والقليوبية تخصصان 114 للإبلاغ عن حالات «كورونا»

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن تخصيص خط ساخن يتم تفعيله على مدار الـ 24 ساعة لمتابعة استفسارات وشكاوى المواطنين بشأن العلاج من فيروس كورونا.

وأكد المحافظ أنه تم تخصيص أرقام 114 الخاصة بمحافظة الجيزة، و35714170 الخاص بمديرية الشئون الصحية بالجيزة وذلك للتسهيل على المواطنين، ولتخفيف الضغط على الخط الساخن الرئيسي 105 التابع لوزارة الصحة. محافظ الجيزة: إطلاق خط ساخن للرد على استفسارات المواطنين حول كورونا أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن تخصيص خط…Gepostet von ‎الصفحه الرسمية لمحافظة الجيزة‎ am Montag, 1. Juni 2020

كما أعلنت محافظة القليوبية عن تخصيص رقم 114 خط ساخن لتلقي بلاغات كورونا لأبناء المحافظة، ورقم واتس آب 01555573040 و16528 لمنظومة شكاوي مجلس الوزراء. تخصيص رقم ١١٤ خط ساخن لتلقي بلاغات كورونا المستجد لأبناء المحافظة ورقم واتس اب 01555573040 و16528 لمنظومة شكاوي مجلس الوزراءGepostet von ‎محافظة القليوبية‎ am Montag, 1. Juni 2020

الشرقية تخطط رقمًا على واتس آب لتلقي استفسارات «كورونا»

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن تخصيص رقم واتس اب (01550010070) يعمل علي مدار الـ 24 ساعة، لتلقي شكاوى وإستغاثات المواطنين في حال عدم إستقبال مستشفيات العزل الصحي لهم لتلقي العلاج اللازم من الإصابه بفيروس كورونا المستجد. #محافظ_الشرقية : يُعلن عن رقم واتس اب لتلقي شكاوي المواطنين بشأن جائحه كورونا تاريخ الخبر: 1 يونيو 2020 تنفيذا…Gepostet von ‎البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية‎ am Montag, 1. Juni 2020

الغربية تخصص 15573 لتلقي شكاوى «كورونا»

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، أنه تم تخصيص خط ساخن رقم 15573 لمتابعة شكاوى المواطنين واستفساراتهم حول فيروس كورونا المستجد، مؤكدا علي المتابعة المستمرة علي مدار اليوم لأي شكاوى ترد عبر الخط الساخن والتأكد من التعامل الفورى مع أية حالات اشتباه. لمجابهة "كورونا" :خط ساخن لمتابعة شكاوى واستفسارات المواطنين بالغربية قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، أنه تم…Gepostet von Gharbya news am Montag, 1. Juni 2020

الإسماعيلية تخصص 16528 لشكاوى واستفسارات «كورونا»

أعلنت محافظة الإسماعيلية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تخصيص خط ساخن يحمل رقم 16528، لتلقي شكاوى المواطنين واستفساراتهم حول فيروس كورونا، بالإضافة إلى أرقام 105 و15335، التابعين لوزارة الصحة، و114 التابع لغرفة عمليات المحافظة. Gepostet von ‎صفحة محافظة الإسماعيلية الاعلامية الرسمية .‎ am Montag, 1. Juni 2020

بورسعيد تخصص خطًا ساخنًا لشكاوى «كورونا»

أعلنت محافظة بورسعيد، عن تخصيص خط ساخن يحمل الرقم (01201461916) لتلقي البلاغات عن إصابات فيروس كورونا بالمحافظة، بالإضافة إلى رقم غرفة العمليات التابعة للمحافظة (0663222945) محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان يشكل لجنة للمرور علي المستشفيات الخاصة بالتعامل مع فيرس كوروناGepostet von ‎PortSaid Governorate – محافظة بورسعيد‎ am Montag, 1. Juni 2020

خط ساخن في دمياط لتلقي بلاغات «كورونا»

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أنه تم تخصيص خط ساخن برقم”١١٤” تابع للمحافظة مُفعل على مدار 24 ساعة، لتلقى استفسارات وبلاغات المواطنين حول فيروس كورونا فى أسرع وقت، وذلك لتخفيف الضغط عن الخط الساخن 105 التابع لوزارة الصحة.

البحيرة تعلن خط ساخن وأرقام غرفة العمليات لشكاوى «كورونا»

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تخصيص الخط الساخن للمحافظة 114، وأرقام غرفة العمليات (0453356397 -0453349447) لتلقي الشكاوى والإستفسارات من أبناء المحافظة، فى حالة تعذر الإتصال بالخط الساخن 105. البحيرة – المكتب الإعلامي محافظ البحيرة …..- تخصيص الخط الساخن ١١٤ وارقام غرفة العمليات ( ٠٤٥٣٣٤٩٤٤٧ – ٠٤٥٣٣٥٦٣٩٧ )…Gepostet von ‎الصفحة الرسمية لمحافظة البحيرة‎ am Montag, 1. Juni 2020

الخطوط الساخنة للإبلاغ عن حالات «كورونا» في 9 محافظات