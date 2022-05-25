لتخفيف أزمة الغذاء.. أوروبا تدرس استخدام 640 مليون دولار تمويلات مخصصة لأفريقيا

قال مسؤولون ودبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن التكتل يبحث استغلال أموال كانت مقررة من قبل لمشروعات تنموية في أفريقيا لدعم دول معرضة بشكل كبير لتبعات أزمة الغذاء العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وذكرت وكالة رويترز أن هناك ملايين الأطنان من الحبوب العالقة في أوكرانيا، وهي مزود أساسي للعديد من الدول الأفقر، إذ تسبب الغزو الروسي في إغلاق موانئ البلاد التي كانت تصدر منها.

وقال مسؤولون لرويترز إن الخطوات المبدئية تم التطرق إليها من خلال المفوضية الأوروبية في اجتماعين الأسبوع الماضي.

الخطة تسمح بتوزيع 640 مليون دولار لمساعدة الدول الأكثر تأثرا بأزمة الغذاء

وتسمح الخطة بتوزيع ما يقرب من 600 مليون يورو (640 مليون دولار) لتعزيز مساعدات لدول هي الأكثر تأثرا بأزمة الغذاء الطارئة.

وقالت المفوضية إن هذا الاحتمال قيد النقاش لكنه لم يتم بعد إعداد مقترح رسمي للأمر الذي سيتطلب موافقة كل الدول الأعضاء وعددها 27 دولة.

الاتحاد الأوروبي يوجه مساعدات التنمية بدرجة كبيرة إلى أفريقيا

ويوجه الاتحاد الأوروبي مساعدات التنمية بدرجة كبيرة إلى أفريقيا ودول منطقة الكاريبي والمحيط الهادي عبر صندوق التنمية الأوروبي والممول مباشرة من حكومات دول الاتحاد. وبعض تلك الأموال توجه عادة لدعم الزراعة في الدول الأفقر.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن بعض الموارد التي تم الالتزام بها بالفعل لا تستخدم بالكامل في بعض الأحيان.

مدير برنامج الأغذية يتهم موسكو بشن حرب على الأمن الغذائي

واتهم مدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي روسيا بشن حرب على الأمن الغذائي في العالم، مشيرا إلى أن الحصار الروسي لموانئ أوكرانيا على البحر الأسود يهدد الإمدادات الغذائية لحوالي 400 مليون شخص.

وحذر بيسلي، خلال اجتماع لقادة الأعمال في المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، من أن الأمر تفاقم بسبب الجفاف وارتفاع أسعار الوقود ونقص الأسمدة.

الزيادات في تكلفة واردات القمح تدفع بنك التنمية الأفريقي للإعلان عن صندوق قيمته 5 مليارات دولار لدعم إنتاج الغذاء

وأضاف أن الزيادات في تكلفة واردات القمح، دفعت بنك التنمية الأفريقي للإعلان عن صندوق قيمته خمسة مليارات دولار لدعم إنتاج الغذاء في جميع أنحاء القارة.

وقبل الغزو الروسي، كانت أوكرانيا تصدر كميات هائلة من زيت عباد الشمس والحبوب، مثل الذرة والقمح.

وتنتج روسيا وأوكرانيا 30% من إمدادات القمح في العالم، وقبل الحرب، كان يُنظر إلى أوكرانيا على أنها سلة خبز العالم، حيث كانت تصدر 4.5 مليون طن من المنتجات الزراعية شهرياً عبر موانئها.

وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 20 مليون طن من الحبوب عالقة حالياُ في أوكرانيا منذ موسم الحصاد السابق، وإذا ما سمح بمغادرتها يمكن أن تخفف الضغط على الأسواق العالمية.