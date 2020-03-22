لتخفيض أسعار السلع.. الداخلية تطلق المرحلة الـ12 لـ «كلنا واحد» أول إبريل

في 18 سلسلة تجارية و776 فرعًا ضمن خطة إدارة أزمة فيرو كورونا.

قررت وزارة الداخلية إطلاق المرحلة الثانية عشر من مبادرة “كلنا واحد”، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى، بأسعار مخفضة، في الأول من شهر إبريل المقبل، وذلك لضمان توافرها بشكل دائم، وبالكميات التي تلبى كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها في أي وقت وعلى مدار الساعة دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين، في ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس “كورونا” المستجد والحد من تداعياته.

الداخلية: ضمن إجراءات إدارة أزمة كورونا

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية، في إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس “كورونا”.

واستمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى، لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وتوفر الداخلية، السلع في السلاسل في 18 سلسلة تجارية، منها: كارفور، أولاد عبدالله العثيم، هايبر الشرقية، هايبر بلس، عيد لبيب خير بلدنا، العابد، أسواق فتح الله، أسبنس، كازيون، خير زمان، أولاد رجب، راية، الفرجاني، المحلاوي، هايبر وان، أوسكار، أكسبشن، الشرق.

776 فرعًا لتوفير السلع بمبادرة “كلنا واحد”

وستتواجد السلع في 776 فرعًا على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة بمجال السلع الإستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان، ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة في المبادرة “أرما، الوليلي، المتحدة، زمزم، دومتي، العابد للحوم المجمدة، شاى العصاري، ريحانة، مارين فودز للحوم المجمدة، جاردينو “الصعيد لصناعة المركزات”.

على أن تكون السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%.

وبعد التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وجهت الوزارة بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وكذا التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.

توجيهات بتجهيز منافذ ثابتة ومتحركة

من جانبها، اضطلعت منظومة “أمان” للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية، بالمشاركة الفعالة في المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين.

وجهزت المنظومة العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

على جانب آخر، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار.

والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، لضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.