لتحويل أسطولها للطاقة النظيفة.. «الكترولكس جروب» تتعاقد مع «Shift EV»

تعاقدت شركة “الكترولكس جروب مصر” المتخصصة في إنتاج وتصنيع الأجهزة الكهربائية مع شركة ” Shift EV” لتحويل سياراتها للعمل بالكهرباء وذلك ضمن استراتيجية الشركة ودعم الدولة المصرية في التحول نحو الطاقة النظيفة والتوسع في استخداماتها بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويحد من انبعاثات الكربون، إذ بدأ العمل بالفعل على تزويد سيارات الميني فان الخاصة بمراكز الخدمة كمرحلة أولى، وقامت بالفعل بتحويل عدد من الشاحنات للعمل بالطاقة الكهربائية بالتعاون مع شركة “Shift EV”، لتصبح أول شاحنات كهربائية في الكترولكس جروب آسيا والمحيط الهادئ، تعمل بالطاقة الكهربائية.

وبحلول نهاية هذا العام ستبدأ التجارب الخاصة بتحويل الشاحنات الأكبر حجمًا سعة 2 طن في التحويل للعمل بالطاقة الكهربائية سعياً تجاه تحويل جميع سيارات و شاحنات الشركة للعمل بالكهرباء.

رئيس الكترولكس جروب مصر : التعاقد يخفض الانبعاثات

وقال ميسم الحناوي، الرئيس التنفيذي لشركة الكترولكس جروب مصر، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الشركة للتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة.

ولفت إلى أن تحويل السيارات الخاصة بالكترولكس جروب مصر، للعمل بالطاقة الكهربائية يعد واحداً من الحلول المستدامة التي تسهم في الحفاظ على البيئة، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية عبر الاهتمام بالبيئة وسبل استدامتها والحفاظ عليها، ودعما للتحول للاقتصاد الأخضر.

وأضاف: “تأتي هذه الاتفاقية استكمالاً لجهود الشركة في تحقيق رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة كالكهرباء، التي تمثل أحد الحلول الموفرة للطاقة غير المتجددة، كالبنزين والسولار”.

سيعزز ذلك سبل الحفاظ على البيئة، وكذلك كجزء من استراتيجية الشركة لتقليل التكاليف الخاصة بالنقل، وهو ما يعود بالتالي على تقليل تكاليف وتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية في مصر”.

وأوضح أن التعاون مع شركة “Shift EV”، يأتي في إطار دعم الكترولكس جروب مصر، لريادة الأعمال والشركات الناشئة، خصوصا وأن الشركة بدأت من خلال فريق كفء، ونجحت في وضع رؤية ستسهم بشكل كبير في حل أزمة الطاقة من خلال الاعتماد على الطاقة البديلة عن طريق ابتكار الحلول الموفرة للطاقة وتطبيق الممارسات المستدامة التي تحافظ على البيئة.

وتعد شركة الكترولكس جروب مصر، أول شركة عالمية تدخل في شراكة مع “Shift EV”، وهي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا التنقل الكهربائي مقرها القاهرة، وأول شركة في مصر تقوم بتحويل المركبات من الوقود إلى الكهرباء.

تتمثل مهمة هذه الشركة في تحويل السيارات التي تعمل بالوقود، إلى سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية، كبديل اقل تكلفة من تصنيع سيارات كهربائية جديدة. و تمتاز السيارات المحولّة بتوفير عميق في تكاليف التشغيل ، مع تحقيقها لأهداف الاستدامة.

وتأسست شركة “Shift EV” في عام 2019 وفق رؤية من شأنها تحويل السيارات الحالية للعمل بالطاقة الكهربائية، من خلال مؤسسين هم علي الطيب المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، وعمرو حلمي المؤسس المشارك ورئيس قسم التكنولوجيا.