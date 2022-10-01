لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف.. كوريا تبيع 15.49 مليار دولار في الربع الثاني

أعلنت سلطات الصرف الأجنبي في كوريا الجنوبية أنها باعت ما قيمته 15.49 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام، في محاولة لتحقيق الاستقرار في سوق العملات الأجنبية، بحسب وكالة يونهاب.

ويمثل هذا أكبر قيمة صافية للمبيعات منذ أن بدأ بنك كوريا المركزي ووزارة المالية في الكشف عن البيانات الربع سنوية لتداولهما بالدولار في الربع الثالث من عام 2019، ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية في خطوات استقرار السوق.

وقال مسؤول في بنك كوريا المركزي: «كانت عمليات البيع الصافي متماشية مع موقف السلطات المالية القائل بضرورة اتخاذ ما يلزم لتحقيق الاستقرار في أوقات سيادة سلوك القطيع في سوق الصرف الأجنبي».

وقد ظلت عملة الوون الكوري الجنوبي تنخفض مقابل الدولار الأمريكي هذا العام، كما تسارع تراجعها أمام الدولار بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي.

وقال المسؤول إنه لا مفر من انخفاض الاحتياطي الأجنبي لكوريا الجنوبية بسبب إجراءات تحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي، لكنه أضاف: «لكن مستوى احتياطي النقد الأجنبي للبلاد لا يُعد ناقصا أو غير كاف، نظرا لصافي أصولها الخارجية وفائض الحساب الجاري ونسبة الدين قصير الأجل المنخفضة».

وقد بلغ احتياطي النقد الأجنبي للبلاد 436.4 مليار دولار بنهاية أغسطس، بانخفاض قدره 2.2 مليار دولار عن الشهر السابق، وفقًا لبنك كوريا المركزي.