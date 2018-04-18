لتحفيز سوق السيارات.. 3 علامات تجارية تطرح موديلات 2019

شريف عيسىأعلن وكلاء 3 علامات تقديمهم لموديلات 2019، فى سابقة تعد الأولى داخل السوق، وهم هيونداى، ومازدا، التابعين لمجموعة جى بى غبور، وكيا التابعة لشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT.تجدر الإشارة إلى أن وكلاء السيارات دائماً ما يقدمون موديلات العام المقبل، من طرازاتهم فى السوق منتصف ال

شريف عيسى

أعلن وكلاء 3 علامات تقديمهم لموديلات 2019، فى سابقة تعد الأولى داخل السوق، وهم هيونداى، ومازدا، التابعين لمجموعة جى بى غبور، وكيا التابعة لشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT.

تجدر الإشارة إلى أن وكلاء السيارات دائماً ما يقدمون موديلات العام المقبل، من طرازاتهم فى السوق منتصف الربع الثالث.

وبلغ إجمالى عدد الطرازات المنتمية لموديلات 2019، ما يقرب من 7 منها 5 طرازات تتبع العلامة التجارية هيونداى، تشمل أكسنت RB فيس ليفت، وإلنترا AD، ووجراند I10 بخياراتيها السيدان، والهاتش باك، بالإضافة إلى كريتا، وتوسان المنتمين لفئة السيارات الرياضية المتعددة الإستخدمات Suv، بالإضافة إلى كيا سبورتاج، ومازدا 3.

وأكد إيهاب المسلمى، سكرتير شعبة وكلاء وموزعى السيارات بالغرفة التجارية، أن منذ مايقرب من 3 أعوام جرت العادة ان الشركات تلجأ إلى بدء طرح موديلات العام المقبل، نظرًا لظروف السوق والتى وصفها بالصعبة.

وأشار إلى أن الخسائر التى تبكدتها الشركات جراء تحرير أسعار الصرف، وارتفاع الأسعار، وإلغاء بعض العملاء قراراتهم المستقبلية فى شراء سيارة جديدة، بعد أن باتت الأسعار تتجاوز حدود قراراتهم المالية، إلى جانب اعلان البنك المركزى فى فبراير من العام الماضى قراره بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض الممنوحة من البنوك إلى الأفراد لأغراض استهلاكية نسبة 35% من الدخل الشهرى للعميل.

وتابع: أن قرار المركزى تسبب فى خسارة شريحة كبيرة من المستهلكين خاصة المنتمين لفئة الدخول المتوسطة، والتى تعتمد على نظام التقسيط فى اقتناء سيارة جديدة، والتى تمثل 60% من مبيعات السوق.

وقال موزع معتمد لهيونداى إن الوكيل أقدم على تقديم موديلات العام المقبل، رغبة منه فى تنشيط حركة البيع لهيونداى، فى ظل المنافسة القوية التى يشهدها سوق السيارات خاصة فى فئة السيارات السيدان العائلة، والسيارات SUV.

وأشار إلى أن موزعى هيونداى تمكنوا خلال الربع الأول من العام الجارى، من بيع كافة طرازات العلامة التجارية لموديلات العام الجارى، مما ساهم بشكل فعال فى استيراد السيارات موديلات 2019 من كوريا.

وبين أن سوق السيارات عادة ما يقدم موديلات العام المقبل خلال الربع الثالث والرابع من كل عام، إلا أن التحديات التى يواجهها السوق من ضعف الطلب على الشراء دفع وكيل هيونداى، للبحث عن أسلوب جديد لتشجيع البيع عبر تقديم مواعيد طرح موديلات العام المقبل.

وتوقع أن يشهد السوق خلال الفترة المقبلة إقبالًا للعديد من العلامات التجارية المعتمدة على الاستيراد، لبحث سبل إمكانية تقديم موديلات 2019، للحفاظ على معدلات مبيعاتها، وحصتها السوقية.

من جهته، قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن سوق السيارات يمر حالياً بأسوء حالاته مقارنه بمعدلات مبيعات 2016، فى ظل استمرار عدم تقبل المستهلك للأسعار الحالية والتى صاحب قرار تعويم العملة.

وأكد أن خلو السوق من موديلات 2018، لتلك الطرازات سمح للوكيل بطرح موديلات “العام القادم”، والتى فى الغالب كانت تقدم خلال شهرى سبتمبر أو أكتوبر، بهدف تشجيع المستهلك على الشراء.