لتحصيلها مرتين.. رسوم ترفيق المناطق الصناعية تثير انتقادات «النواب» ضد الحكومة

شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الأربعاء ، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل اللجنة انتقادات واسعة للحكومة بسبب تحصيل رسوم ترفيق المناطق الصناعية مرتين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب ، اليوم الأربعاء أثناء مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة الصناعية بمطوبس شمال محافظة كفر الشيخ، وضرورة إنهاء الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق والعديد من الخدمات لإنهاء المرحلة الثانية بالمنطقة.

وأوضح السلاب، أنه يتم دفع سعر المتر بالترفيق عند التعاقد على الأرض، ثم يتم بعد ذلك تحصيل رسوم مرة أخرى من وزارات وهيئات مختلفة، متسائلا: لماذا لا يتم تحصيلها مرة واحدة؟.

ولفتت إلى أن هناك مشاكل كبيرة في مطوبس، فيما يتعلق بهيئة التنمية الصناعية، قائلا: هناك مصانع تريد زيادة خطوط الإنتاج، إلا أن الهيئة ترفض، وهناك إجراءات أخرى تتعطل، فضلا عن مشكلات تتعلق بتوصيل الغاز الطبيعي.



وأكدت النائبة هالة أبو السعد أن المنطقة الصناعية بمطوبس الواقعة شمال كفر الشيخ تمثل مستقبل الاستثمار بالمحافظة، فمساحة المنطقة تبلغ 1660 فدانا وتطل مباشرة على الطريق الدولي الساحلي والبحر المتوسط ورغم أن المنطقة تم إنشاؤها عام 1997 إلا أنه لم يتم تنفيذ سوى المرحلة الأولى منها على مساحة 160 فدانا فقط، وذلك بسبب العديد من المعوقات التي واجهها المستثمرين، وتم مؤخرا التغلب على جزء كبير منها، إلا أن المنطقة مازالت بحاجة إلى العديد من الخدمات والمرافق لتصبح قاطرة التنمية بالمحافظة.

وأضافت أن المرحلة الأولى شهدت إقبالا كبيرا من المستثمريين بجانب إقبال أيضا على المنطقة الحرة وبالتالى نكون أمام دافع أكبر للتحرك بشكل موسع على مستوى توفير المرافق المطلوبة للمرحلة الثانية من المنطقة الصناعية والمقدرة بـ 218 فداناً لتتولى المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية بدء أعمال الطرح على المستثمريين لدعم صناعات الأعلاف والصناعات الغذائية والصناعات الخشبية والجلود ومواد البناء، والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية والمعدنية، والصناعات الدوائية والورقية والنسيجية والملابس.



ولفتت إلى أن المنطقة تمتلك مقومات تجعلها قبلة للمستثمرين خاصة أنها تقع في منتصف المسافة بين ميناءي دمياط والإسكندرية، مباشرة على الطريق الدولي الساحلي، إلى جانب توافر المواد الخام اللازمة للمصانع، خاصة المواد والمحاصيل الزراعية التي تشتهر بها المحافظة، كما أنه توجد سهولة في تسويق منتجات الأعلاف التي يتم تصنيعها على نطاق واسع بالمنطقة الصناعية، حيث يوجد بالقرب من المصانع مساحات كبيرة من المزارع السمكية ومزارع المواشي والدواجن التي تمثل سوقا رائجا لمنتجاتها.



وطالبت هيئة التنمية الصناعية، بالانتهاء من إجراءات ترفيق المنطقة الصناعية، وكذلك إدراج تكلفة الترفيق بموازنة العام المالي الجديد في محافظة كفر الشيخ حتى يتم الانتهاء منها والعمل علي تشجيع الصناعة ولفتت إلى أن هناك مشاكل كبيرة في مطوبس، فيما يتعلق بهيئة التنمية الصناعية، قائلا: هناك مصانع تريد زيادة خطوط الإنتاج، إلا أن الهيئة ترفض، وهناك إجراءات أخرى تتعطل، فضلا عن مشكلات تتعلق بتوصيل الغاز الطبيعي.



وتساءلت هالة أبو السعد، عضو المجلس، مقدم طلب الإحاطة ، متى يتم الانتهاء من ترفيق الـ 218 فدانا؟

وطالبت هيئة التنمية الصناعية، بالانتهاء من إجراءات ترفيق المنطقة الصناعية، وكذلك إدراج تكلفة الترفيق بموازنة العام المالي الجديد في محافظة كفر الشيخ حتى يتم الانتهاء منها والعمل علي تشجيع الصناعة.

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بتشكيل لجنة عاجلة من هيئة التنمية الصناعية ومحافظة كفر الشيخ لوضع خطة عمل بمنطقة مطوبس الصناعية والوقوف على المشكلات التي تواجه المستثمرين، مع إلزام شركة الغاز بتوصيل الغاز للمنطقة الصناعية بمطوبس.