لتحسين جودة المنتجات .. السيسي يوجه بالتوسع في إنشاء مصانع الأسمدة الأزوتية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في إنشاء مصانع الأسمدة الأزوتية، والتي تُعد من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي؛ بما يساعد على تلبية التوجه الاستراتيجي للدولة؛ لتحسين جودة المنتجات بالتوازي مع زيادة رقعة الأراضي الزراعية المستصلحة في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم السبت مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء أ.ح. وليد أبو المجد، ورئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات اللواء إيهاب عبد السميع.

وتم استعرض الموقف التنفيذي لتطوير المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب في مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات، فضلاً عن مستجدات تعزيز المنظومة المحلية لإنتاج الأسمدة الأزوتية.

وأطلع الرئيس السيسي – في هذا الإطار – على مختلف مكونات المركز العلمي البيطري بمجمع الإنتاج الحيواني والألبان، وكذا جهود تعظيم الأبحاث والتدريب به، وذلك في مجال تنمية الثروة الحيوانية وخدمة المزارع والمربين، موجهاً سيادته بتحقيق الاستغلال الأمثل من المركز لتعزيز الأبحاث العلمية البيطرية به، خاصةً من خلال توفير البنية الأساسية اللازمة للباحثين من حيث المعدات والأجهزة العلمية الحديثة والمعامل، إلى جانب تقديم الدعم الفني للكوادر بالمركز العلمي البيطري، بما يتوافق مع المعايير العالمية لجودة الأداء والتشغيل، ويؤهل المركز للحصول على الاعتماد الدولي كمؤسسة علمية تشخيصية وبحثية طبقاً للمواصفات القياسية لاعتماد المراكز العلمية.

ووجه الرئيس بأن تكون الرؤية المستقبلية للمركز العلمي البيطري هي تقديم جميع الخدمات الفنية والمعملية في نطاق محافظات الدلتا، فضلاً عن العمل كمركز بحثي تطبيقي للأبحاث العلمية، لاسيما المتعلقة بتحسين السلالات وتعظيم إنتاجية اللحوم والألبان، إلى جانب تأهيل حديثي التخرج من الكليات المناظرة للتخصصات المختلفة لسوق العمل.

كما أطلع الرئيس على جهود تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي، حيث وجه في هذا الصدد بالتوسع في إنشاء مصانع الأسمدة الأزوتية، والتي تعد من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي؛ بما يساعد على تلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لتحسين جودة المنتجات بالتوازي مع زيادة رقعة الأراضي الزراعية المستصلحة في مصر.